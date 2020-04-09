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Taze fasulyelerin tohumları çıktı

BURSA HABERLERİ  | 09.04.2020 12:08 | Son Güncelleme

Bursa’da şubat ayının sonlarında ekilen taze fasulyenin çapası yapıldı.

Bursa’da şubat ayının sonlarında ekilen taze fasulyenin çapası yapıldı. Havaların güzel gitmesi durumunda mayıs ayında ilk turfanda ürünler alınacak.
Bursa İznik ilçesi Boyalıca Mahallesi’nde şubat ayında ekilen nazende cinsi taze fasulyenin çapaları yapıldı. Çiftçiler doğal afetlerden ürünlerini korumak için gerekli önlemleri aldı. Ekilen ürünlerin mayıs ayı sonunda toplanması planlanıyor. 7 dönümlük tarlasına fasulye eken Sinan Mersin, “Fasulye tohumları topraktan çıktı. Çapamızı yaptık ve kırağıdan korumak için üzerine çullar serdik. Bunu yetiştirmek gerçekten meşakkatli oluyor. Havaların güzel gitmesi halinde mayıs ayının sonlarına doğru ürünlerin ilk turfandalarını alırız” dedi.

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