Taze mama, temiz su

Mamak Belediyesi’nin geri dönüşümü yaygınlaştırmayı amaçladığı aynı zamanda sokak hayvanlarının yaşam mücadelesine destek olmak amacıyla ilçenin farklı noktalarına yerleştirdiği mamamatikler, vatandaşlardan büyük ilgi görüyor.

Atık metal, şişe, kola kutusu, pet şişe gibi maddelerin atılmasıyla çalışan sistem hem çevre temizliği hem de sokak hayvanlarının doyurulmasına katkı sağlıyor. İki bölmende oluşan kalemmatik ve mamamatik ismi verilen makineye atık bırakan vatandaşlar, karşılığında kalem ve mama alıyor. Topladıkları su şişelerini cihaza atan vatandaşlar isterlerse verilen mamayı başka bir noktadaki hayvanlar için alabiliyor veya hayvanların oradan alması için bırakıyor.

Vatandaşları desteğe davet etti

Vatandaşları, mamamatikleri koruyarak ve kullanarak sokak hayvanlarına destek olmaya davet eden Mamak Belediye Başkanı Murat Köse, “Amacımız toplumda hem geri dönüşüm bilincinin yerleşmesi hem de sokak hayvanlarının ihtiyaçlarının karşılanması, bu sayede kendi atığımızı geri dönüştürüp milli ekonomiye kazandıran bir ülke olma yolunda emin adımlarla yürüyoruz, mamamatikler sayesinde ülkede geri dönüşüm bilincini alışkanlık haline getirmek istiyoruz’’ dedi. Mamamatikler ile ilgili toplumun her kesiminden oldukça güzel tepkiler ve büyük destek aldıklarını da ifade eden Başkan Köse, destek olan herkese teşekkür ederek, “Göreve gelirken can dostlarımızı asla yalnız bırakmayacağımızı söylemiştik. Mamak Belediyesi olarak ilçemizin farklı noktalarına yerleştirdiğimiz mamamatikler ile sokak hayvanlarımız taze mama ve temiz suya ulaşabiliyor” dedi.

