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Taziye dönüşü motosiklet kazasında can verdi, son anları kamerada

İHA İHA
20.02.2024 11:54 | Son Güncelleme:
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Antalya’da kız arkadaşı ile motosiklette seyir halinde bulunan 17 yaşındaki genç, taziye dönüşü kazada can verdi.

Gencin trafikte bir otomobil sürücüsü ile tartıştığı ve aynı otomobile yaklaşıktan kısa bir süre sonra savrularak refüje çıktığı anlar ise araç içi kamerasına yansıdı.

Kaza, dün akşam saatlerinde Kepez ilçesi Çankaya Mahallesi’ndeki Masadağı bölgesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre; 07 AYY 81 plakalı motosikletin sürücüsü Hüseyin Kav (17), hayatını kaybeden yakını için Varsak’ta düzenlenen mevlide gitti. Kav ardından Kütükçü Mahallesi’nde evine dönmek için arkadaşı Begüm G. ile birlikte yola çıktı. Kav’ın kullandığı motosiklet, Masadağı bölgesine geldiğinde iddiaya göre trafikte 16 AVP131 plakalı otomobilin sürücüsü ile bilinmeyen bir nedenle tartışma yaşadı. Bunun üzerine tartıştığı aracın yanında motosikletini durdurarak inen Kav, sürücü ile tartışmaya devam etti. Tartışmanın sona ermesiyle motosikleti binen Kav ve arkadaşı, aracın arkasından seyretmeye başladı.

Bir otomobilin araç içi kamerasına yansıyan görüntülerde Kav, bir süre sonra kullandığı motosikletle tartıştığı otomobile doğru yaklaştı. Bu sırada motosiklet bir anda kontrolden çıkarak sağ refüje doğru savruldu. Ağır yaralanan Hüseyin Kav ve arkadaşını yerde kanlar içerisinde gören diğer araç sürücülerinin haber vermesiyle olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

SON ANLARI KAMERADA

Yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan ikili yakındaki özel bir hastaneye götürüldü. Hüseyin Kav yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybederken, Begüm G.’nin tedavisi ise devam ediyor. Kaza anı ve öncesinde yaşananlar ise bir otomobilin iç kamerasına yansıdı. Görüntülerde motosiklet sürücüsü Kav’ın önce arkadaşı ile motosikletten inerek bir otomobil sürücüsü ile tartıştığı ardından ise hareket eden otomobile yaklaştıktan sonra hızla savrulduğu görüldü.

Otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılan cenaze işlemlerinin ardından aile yakınlarına teslim edildi. Cenazeyi alan aile büyük üzüntü yaşadı. Polis ekiplerinin olayla ilgili geniş çaplı incelemesi devam ediyor.

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