Taziye evlerinde taziye yasaklandı

Kayseri’de İl Hıfzısıhha Kurulu tarafından il genelinde taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda taziye yapılmasının yasaklanmasına karar verildi.

Yapılan yazılı açıklamada; "Hıfzıssıhha Kurulu 1593 sayılı Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 23’üncü maddesine istinaden 30/07/2020 tarihinde saat 21:30’da, Çin Halk Cumhuriyeti’nde ortaya çıkan ve ’Koronavirüs (COVID-19)’ salgın hastalığı ile ilgili aşağıda yer alan gündem maddesine yönelik ilimizde alınacak tedbirleri görüşmek üzere İl Hıfzıssıhha Kurulu üyelerinin iştiraki ile toplanmıştır. Covid19 salgınının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı ve Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri, Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda birçok tedbir kararı alınarak uygulamaya geçirilmiştir. İçerisinde bulunduğumuz kontrollü sosyal hayat döneminde Koronavirüs salgınıyla mücadelenin etkin olarak sürdürülebilmesi için tedbirlere riayet edilmesinin elzem olduğunu, gelinen aşamada erken tespit, evde izolasyon ve evde tedavi süreçlerinin ön plana çıktığı ve alınacak tedbirlerin de bu önceliklere göre şekillendirileceği yeni bir döneme girildiği, bu yeni dönemde yürütülecek faaliyetlerde rehberlik, ikna edicilik ve caydırıcılık ilkelerinin önem kazandığı İçişleri Bakanlığı’nın 30.07.2020 tarihli ve E.12682 sayılı genelgesi ile bildirilmiştir. Bu kapsamda; ilimiz genelinde taziye evlerinde, evlerde, açık alanlarda taziye yapılmasının yasaklanmasına, yukarıda alınan kararlara uymayanlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282’nci maddesi gereğince idari para cezası verilmesi başta olmak üzere aykırılığın durumuna göre Kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılmasına, konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin ise Türk Ceza Kanununun 195’inci maddesi kapsamında gerekli adli işlem başlatılmasına oy birliğiyle karar verilmiştir" denildi.

