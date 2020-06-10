Taziye kurulan Ortanca Mahallesi’nde karantina sona erdi

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı olan ve yasak olmasına rağmen taziye kurulan Ortanca Mahallesi’nde 5 Mayıs 2020 tarihinden bu yana devam eden genel karantina sona erdi.

İpekyolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamada, 5 Mayıs 2020 tarihinde 6 vatandaşın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Ortanca Mahallesi’nin karantinaya alındığı hatırlatılarak, “Genel karantina sonlandırılırken, vatandaşların günlük hayatlarında sosyal mesafeye dikkat etmeleri, kişisel hijyen kurallarına uymaları, maske takmaları ve sağlık kuruluşlarının tavsiyelerine azami şekilde uymalarının hastalığın yeniden tekrarlamasının veya bulaşmasının önlenmesinde önemli olduğu vurgulandı. Mahallede devam eden karantina sürecinde yeni vakaya rastlanmadığı, mahallede ikamet eden vatandaşların izlem süreleri de tamamlandı. Kaymakam Sinan Aslan başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Ortanca Mahallemizdeki genel karantina süreci 9 Haziran 2020 tarih ve saat 10.00 itibari ile sonlandırılmıştır. Ancak pozitifliği devam eden eski vakalar bulunmaktadır. Pozitifliği devam eden vatandaşlarımızın ise ikamet ettiği hanelerde kati izolasyon uygulanacaktır. Genel karantinanın sonlandırılmasından sonra hastalıkla mücadelede elde edilen kazanımları korumak amacıyla vatandaşlarımızın belirlenen kurallara uymaları önem arz etmektedir” denildi.

