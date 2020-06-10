YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Van
  4. Taziye kurulan Ortanca Mahallesi’nde karantina sona erdi

Taziye kurulan Ortanca Mahallesi’nde karantina sona erdi

VAN HABERLERİ  | 10.06.2020 09:23 | Son Güncelleme

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı olan ve yasak olmasına rağmen taziye kurulan Ortanca Mahallesi’nde 5 Mayıs 2020 tarihinden bu yana devam eden genel karantina sona erdi.İpekyolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamada, 5 Mayıs 2020 tarihinde 6 vatandaşın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Ortanca Mahallesi’nin karantinaya alındığı hatırlatılarak, “Genel karantina sonlandırılırken, vatandaşların günlük hayatlarında sosyal mesafeye dikkat etmeleri, kişisel hijyen kurallarına uymaları, maske takmaları ve sağlık kuruluşlarının tavsiyelerine azami şekilde uymalarının hastalığın yeniden tekrarlamasının veya bulaşmasının önlenmesinde önemli olduğu vurgulandı.

Van’ın İpekyolu ilçesine bağlı olan ve yasak olmasına rağmen taziye kurulan Ortanca Mahallesi’nde 5 Mayıs 2020 tarihinden bu yana devam eden genel karantina sona erdi.
İpekyolu İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca yapılan açıklamada, 5 Mayıs 2020 tarihinde 6 vatandaşın korona virüs testinin pozitif çıkması üzerine Ortanca Mahallesi’nin karantinaya alındığı hatırlatılarak, “Genel karantina sonlandırılırken, vatandaşların günlük hayatlarında sosyal mesafeye dikkat etmeleri, kişisel hijyen kurallarına uymaları, maske takmaları ve sağlık kuruluşlarının tavsiyelerine azami şekilde uymalarının hastalığın yeniden tekrarlamasının veya bulaşmasının önlenmesinde önemli olduğu vurgulandı. Mahallede devam eden karantina sürecinde yeni vakaya rastlanmadığı, mahallede ikamet eden vatandaşların izlem süreleri de tamamlandı. Kaymakam Sinan Aslan başkanlığında toplanan İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulunun kararıyla Ortanca Mahallemizdeki genel karantina süreci 9 Haziran 2020 tarih ve saat 10.00 itibari ile sonlandırılmıştır. Ancak pozitifliği devam eden eski vakalar bulunmaktadır. Pozitifliği devam eden vatandaşlarımızın ise ikamet ettiği hanelerde kati izolasyon uygulanacaktır. Genel karantinanın sonlandırılmasından sonra hastalıkla mücadelede elde edilen kazanımları korumak amacıyla vatandaşlarımızın belirlenen kurallara uymaları önem arz etmektedir” denildi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Van'da evde çıkan yangında iki kardeş öldüVan'da evde çıkan yangında iki kardeş öldü

En Çok Okunan Yerel Haberler

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Ali Çelik, Kütahya’nın yeni valisi oldu

Vali atamaları Resmi Gazete'de

Vali atamaları Resmi Gazete'de

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim oldu

Iğdır Valisi Hüseyin Engin Sarıibrahim oldu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy oldu

Aydın Valisi Hüseyin Aksoy oldu

Vali Masatlı, Yalnızçamda Kış Turizmi Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında iki günübirlik tesis ve çocuk parkı inşaatını inceledi

Vali Masatlı, Yalnızçamda Kış Turizmi Alt Yapısının Geliştirilmesi Projesi kapsamında iki günübirlik tesis ve çocuk parkı inşaatını inceledi

9 yıl önce kaymakamlık yaptığı ile vali olarak atandı

9 yıl önce kaymakamlık yaptığı ile vali olarak atandı

Van Namaz Vakitleri 10 Haziran Çarşamba

İmsak
02:46
Sabah
04:35
Öğle
12:11
İkindi
16:05
Akşam
19:37
Yatsı
21:18

Van Nöbetçi Eczaneler10 Haziran Çarşamba

Altınbaşak Eczanesi
Ipekyolu
Polat Eczanesi
Ipekyolu
Polater Eczanesi
Ipekyolu
Uçar Eczanesi
Ipekyolu
Bölge Eczanesi
Edremit
Ayaz Eczanesi
Baskale
Atabay Eczanesi
Caldiran
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Motorlu Testere ve Ağaç Kesme Makinesi Sezonu Açıldı!

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

Edremit’te çiftçilere 170 bin sebze fidesi dağıtıldı

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Özalp ilçesindeki saldırıda şehit olanların isimleri belirlendi

Özalp ilçesindeki saldırıda şehit olanların isimleri belirlendi

Van Milletvekili Arvas: “Yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz”

Van Milletvekili Arvas: “Yaklaşık 100 bin fidanı toprakla buluşturuyoruz”

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.