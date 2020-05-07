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TB2 İHA’lar Adana Emniyetine güç kattı

ADANA HABERLERİ  | 07.05.2020 13:55 | Son Güncelleme

Emniyet Genel Müdürlüğünce Adana’ya gönderilen Bayraktar taktik insansız hava aracı (İHA) TB2’ler faaliyete başladı.Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ile Adana Emniyet Müdürlüğü koordinesinde faaliyete başlayan Adana Havacılık Şube Müdürlüğü Bayraktar Taktik İHA TB2’lere inceleme ziyaretinde bulundu.İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın da hazır bulunduğu ziyaret sırasında İHA’ları (insansız hava aracı) inceleyen ve ilgililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, “İl Emniyet Müdürlüğümüz ilimiz genelinde birçok başarılı çalışma gerçekleştiriyor.

TB2 İHA’lar Adana Emniyetine güç kattı

Emniyet Genel Müdürlüğünce Adana’ya gönderilen Bayraktar taktik insansız hava aracı (İHA) TB2’ler faaliyete başladı.
Adana Valisi Mahmut Demirtaş, Emniyet Genel Müdürlüğü Havacılık Daire Başkanlığı ile Adana Emniyet Müdürlüğü koordinesinde faaliyete başlayan Adana Havacılık Şube Müdürlüğü Bayraktar Taktik İHA TB2’lere inceleme ziyaretinde bulundu.
İl Emniyet Müdürü Zafer Aktaş’ın da hazır bulunduğu ziyaret sırasında İHA’ları (insansız hava aracı) inceleyen ve ilgililerden bilgiler alan Vali Demirtaş, “İl Emniyet Müdürlüğümüz ilimiz genelinde birçok başarılı çalışma gerçekleştiriyor. Emniyet Müdürlüğümüzün bünyesine Devletimiz tarafından kazandırılan insansız hava araçları sayesinde de birimlerimizin başarısı katlanarak artacak ve gerçekleştirilecek faaliyetlerden daha da etkin sonuçlar alınacak” dedi.

TB2 İHA’lar Adana Emniyetine güç kattı

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Bilge Eczanesi
Seyhan
Burçin Küçük Eczanesi
Seyhan
Ceren Eczanesi
Seyhan
Gülhane Eczanesi
Seyhan
Sökün Eczanesi
Seyhan
Şahinkanat Eczanesi
Seyhan
Taşkın Eczanesi
Seyhan
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