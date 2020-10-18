TBB Başkanı Aydın’dan Manisa TSO yönetimiyle istişarede bulundu

Ziraat Bankası Genel Müdürü, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı(TBB) ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın, Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) yönetimini ziyaret ederek görüş alışverişinde bulundu.

Manisa Ticaret ve Sanayi Odası (MTSO) yönetimi, Ziraat Bankası Genel Müdürü, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı(TBB) ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın’ı ağırladı. Manisa TSO Hizmet binasında gerçekleşen ziyarete Ziraat Bankası Genel Müdür Yardımcısı Süleyman Türetken, Ziraat Bankası İzmir 1.Bölge Başkanı Hüseyin Tamer Karaman, Ziraat Bankası İzmir 2. Bölge Başkanı Süleyman Yalçın, Ziraat Bankası Kurumsal Şube Yöneticisi Burak Kantoğlu ve Manisa Merkez Şube Müdürü Ahmet Damar ile birlikte katılan Hüseyin Aydın Manisa İş Dünyası’nın beklentilerini ve taleplerini Başkan Yılmaz’dan dinledi.

Ziyaretinden duyduğu memnuniyeti dile getiren Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz “Pandemi döneminde tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde ekonomik olarak zor bir dönemden geçti. Bu dönemle eş zamanlı olarak küresel ekonomide yaşanan olumsuz gelişmeler tüm ülke ekonomimizi etkilemiştir. Bu zorlu süreçte Ziraat Bankası, Manisa iş dünyasına büyük destekler sağlamıştır. Açıklanan teşvik paketlerinin kullanılmasında Ziraat Bankası Manisa reel sektörünün yanında olmuştur. Özellikle pandemi döneminde kamu bankalarının ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gördük. Ben bugüne kadar Ziraat Bankası’nın Manisa reel sektörüne sağladığı imkanlardan dolayı üyelerimiz adına sizlere teşekkürlerimi sunuyorum. Sanayinin ve tarımın başkenti olan Manisa’mız, Ziraat Bankası’ndan bundan önce olduğu gibi bundan sonra da daha güçlü destekler bekliyor” dedi

Manisa’nın Türkiye’deki önemli ticaret, sanayi ve tarım kentlerinden biri olduğunu dile getiren Ziraat Bankası Genel Müdürü, Türkiye Bankalar Birliği Başkanı ve Türkiye Varlık Fonu Yönetim Kurulu Üyesi Hüseyin Aydın, "2010’dan beri yapısı değişmeye başlayan Ziraat Bankası bu değişiklik ile birlikte büyümeye başlamıştır. Sermayesi kamuya ait olan bankamız reel sektörü destekleyen bir yapıdadır. Banka olarak reel sektörümüzün gelişimine büyük önem vermekteyiz. Sorunları aşmak için el birliğiyle çalışacağız. Manisa’da da reel sektörümüz için elimizden gelen desteği vereceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından Manisa Ticaret ve Sanayi Odası hizmet binasında yer alan birimleri gezen Hüseyin Aydın, hizmet binasında ve oda personelinde pandemi nedeniyle alınan tedbirler dolayı Manisa Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Yılmaz’a teşekkür etti.

