TBB Başkanı Feyzioğlu, İran Barolar Birliği Başkanı Koosha ile görüştü

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, İran Barolar Birliği Başkanı Jafar Koosha ile görüştü.

Feyzioğlu, telekonferans yöntemiyle gerçekleştirdiği görüşmeye ilişkin açıklama yaptı.

Açıklamasında, Türkiye ve İran'ın tüm saldırı ve senaryolara karşı daima bağımsızlıklarını korumuş kadim iki devlet olduğunu vurgulayan Feyzioğlu, "Yeni dönemde iki ülke arasındaki iş birliği daha da önemli. Dr. Koosha ile hukuk alanında nasıl iş birliği yapabileceğimizi konuştuk. En kısa sürede somutlaşacağını düşünüyorum." ifadelerini kullandı.

