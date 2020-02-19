TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'dan Gezi Parkı davası kararı değerlendirmesi:

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Gezi davasıyla ilgili süreç devam ettiği için konuşma gereği görmüyorum ve doğru da bulmuyorum." dedi.

Feyzioğlu, Konya Barosu Sosyal Tesisleri'nde katıldığı "Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü" konulu seminer öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Seminerde, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi paketinin en önemli unsuru seri muhakemeyi değerlendireceğini vurgulayan Metin Feyzioğlu, "Seri muhakeme usulü sayesinde, 180 bin dosyada vatandaşlarımız yıllarca mahkemelerde maddi ve manevi olarak tükenmekten kurtuldu. Tam 180 bin dosyadan söz ediyorum. Bir günde bu soruşturmalar biter ve hükme çevrilir oldu. Adil yargılanma hakkı ihlal edilmeden yüzde 100 avukat güvencesi olmak üzere." diye konuştu.

- "Süreç devam ediyor, istinaf var"

Bir gazetecinin, Gazi Parkı davası kararına ilişkin sorusu üzerine Feyzioğlu, "Süreç devam ediyor, istinaf var. Bunu da bekleyelim. Ondan sonra değerlendirelim. Devam eden bir süreç olduğu için bu konuda konuşmaktan imtina ediyorum. Gerekçeli kararı da henüz görmedim. Onu da görmek istiyorum. Osman Kavala'nın başka bir suçtan gözaltına alındığını biliyorum. Beraat eden kişinin beraat ettiği davadan tutuklanmasını doğru bulmadığımı daha önce anlattım. Ancak burada başka bir suçtan gözaltı işlemi yapıldığına dair bilgi var. Konunun ayrıntısına hakim değiliz. Gezi davasıyla ilgili süreç devam ettiği için konuşma gereği görmüyorum ve doğru da bulmuyorum." yanıtını verdi.