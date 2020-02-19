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TBB Başkanı Metin Feyzioğlu'dan Gezi Parkı davası kararı değerlendirmesi:

KONYA HABERLERİ  | 19.02.2020 19:07 | Son Güncelleme

"Gezi davasıyla ilgili süreç devam ettiği için konuşma gereği görmüyorum ve doğru da bulmuyorum"

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu, "Gezi davasıyla ilgili süreç devam ettiği için konuşma gereği görmüyorum ve doğru da bulmuyorum." dedi.

Feyzioğlu, Konya Barosu Sosyal Tesisleri'nde katıldığı "Ceza Muhakemesinde Seri Muhakeme Usulü" konulu seminer öncesinde gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Seminerde, Yargı Reformu Stratejisi Belgesi paketinin en önemli unsuru seri muhakemeyi değerlendireceğini vurgulayan Metin Feyzioğlu, "Seri muhakeme usulü sayesinde, 180 bin dosyada vatandaşlarımız yıllarca mahkemelerde maddi ve manevi olarak tükenmekten kurtuldu. Tam 180 bin dosyadan söz ediyorum. Bir günde bu soruşturmalar biter ve hükme çevrilir oldu. Adil yargılanma hakkı ihlal edilmeden yüzde 100 avukat güvencesi olmak üzere." diye konuştu.

- "Süreç devam ediyor, istinaf var"

Bir gazetecinin, Gazi Parkı davası kararına ilişkin sorusu üzerine Feyzioğlu, "Süreç devam ediyor, istinaf var. Bunu da bekleyelim. Ondan sonra değerlendirelim. Devam eden bir süreç olduğu için bu konuda konuşmaktan imtina ediyorum. Gerekçeli kararı da henüz görmedim. Onu da görmek istiyorum. Osman Kavala'nın başka bir suçtan gözaltına alındığını biliyorum. Beraat eden kişinin beraat ettiği davadan tutuklanmasını doğru bulmadığımı daha önce anlattım. Ancak burada başka bir suçtan gözaltı işlemi yapıldığına dair bilgi var. Konunun ayrıntısına hakim değiliz. Gezi davasıyla ilgili süreç devam ettiği için konuşma gereği görmüyorum ve doğru da bulmuyorum." yanıtını verdi.

- "İddianameyi gördüğümüzde daha net konuşuruz"

Metin Feyzioğlu, Konya'da bir parkta sevgilisini darbeden kişiyi engellemek isterken bıçakla öldüren zanlı Kadir Şeker'in adli sürecine ilişkin soruya ise şöyle cevap verdi:

"Konya Baro Başkanımız konuyu yakından takip ediyor. Bugün de tam dosyayı alacağız. Konya Cumhuriyet Başsavcılığının, hiçbir eksik nokta bırakmaksızın soruşturmayı yapacağına inancım tamdır. Cumhuriyet Başsavcımızı uzun yıllardır yakından tanırım. Kendisi aldığı her işi tereddütsüz yapar. Her delili toplar ve soruşturmayı tamamlar. Mahkemeye de bu şekilde sunar. Karar mahkemenindir. İddianameye katılıp katılmayacağımız ayrı bir konudur. Lehte ve aleyhte olan delilleri başsavcılığın toplayacağına inanıyorum. İddianameyi gördüğümüzde daha net konuşuruz. Muhtemelen baro başkanımız Kadir'in avukatlığını üstlenecek. Benim de bir katkım olursa, adaletin tecelli etmesi buna da vatandaşlarımızın güven duyması anlamında elimden geleni yapmaya söz verdim kendisine. Sayın başkanımla dosyanın müdafiliğini alırsak savunmalarımızı dinleyeceksiniz."

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Gezi Davası Kadir Şeker Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Metin Feyzioğlu Yargı Reformu Stratejisi Belgesi

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