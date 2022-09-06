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TBB'den Danıştay'a "Basın Ahlak Esasları"nın iptal başvurusu

06.09.2022 12:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBB'den Danıştay'a "Basın Ahlak Esasları"nın iptal başvurusu

Türkiye Barolar Birliği (TBB), Basın İlan Kurumunca belirlenen ve 6 Temmuz'da Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe giren Basın Ahlak Esasları'nın yürütmesinin durdurulması ve iptali için Danıştay'a dava açtı.

TBB'den yapılan açıklamaya göre, söz konusu kararın kanuni dayanaktan yoksun biçimde olduğu, kanunla düzenlenmesi gereken birçok konuda belirsiz, ölçüsüz, yoruma açık, muğlak düzenleme ve sınırlamalar getirdiği savunuldu.

"Bu haliyle, ifade ve basın özgürlüğünün ihlali sonucunu doğuran söz konusu düzenleme, ilgili kuruluşlar bakımından mahkemeye erişim hakkının sınırlanmasına da neden olmaktadır" değerlendirmesine yer verilen açıklamada, dava konusu düzenlemenin, kanun önünde eşitlik ilkesine aykırı uygulamalara sebebiyet verebileceği ve kanuni belirlilik ilkesine de aykırılık taşıdığı görüşünde bulunuldu.

Açıklamada, şunlar yer aldı:

"Dava dilekçesinde dava konusu düzenlemenin dayanağı yasa hükmünün, mevcut yapısal sorununun çözümü için Türkiye Büyük Millet Meclisine gönderilmesi ve pilot karar usulünün uygulanmasına ilişkin Anayasa Mahkemesi tarafından verilen karara da dikkat çekilmiştir."

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Danıştay Türkiye Barolar Birliği Basın İlan Kurumu tbb

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