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TBF Başkanı Türkoğlu, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi tesislerini ziyaret etti

24.10.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBF Başkanı Türkoğlu, ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi tesislerini ziyaret etti

MERSİN (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Herbalife Nutrition Kadınlar Basketbol Süper Ligi ekibi ÇBK Mersin Yenişehir Belediyesi tesislerinde incelemede bulundu.

Kulübün sosyal medya hesabından yapılan açıklamaya göre, TBF Başkanı Türkoğlu beraberindeki TBF Üst Yöneticisi (CEO) Ömer Onan ve TBF Milli Takımlar Direktörü Haluk Yıldırım ile Mersin ekibinin kulüp tesisi Fly Academy Spor Salonu'nu ziyaret etti.

Yenişehir Belediye Başkanı Abdullah Özyiğit ve Kulüp Başkanı Serdar Çevirgen, Türkoğlu'na tesis ve kulüp hakkında bilgi verdiler.

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