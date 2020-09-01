TBF Başkanı Türkoğlu'ndan Denizli Basket'in başvurusunun reddedilmesiyle ilgili açıklama:

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübünün, beceriksiz yöneticileri nedeniyle ING Basketbol Süper Ligi'nde yer alamadığını belirtti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda basın toplantısı düzenleyen başkan Türkoğlu, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübünün ING Basketbol Süper Ligi'nde mücadele etmek için yaptığı başvurunun reddedilmesiyle ilgili açıklamada bulundu.

Hidayet Türkoğlu, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket'in başvurusunda şartların yalnızca bir kısmını yerine getirebildiğini, çok önemli gördükleri teminat mektubunun ibrazını ya da nakit ödemeyi de gerçekleştiremediğini kaydetti.

Federasyon olarak tüm kulüplere eşit davrandıklarını vurgulayan Türkoğlu, şu ifadeleri kullandı:

"Bazı insanlar farklı yorumlarla kamuoyunu yanlış bilgilendirmeye çalışıyor. Denizli halkına sesleniyorum. Bazı beceriksiz yöneticileriniz yüzünden Basketbol Süper Ligi'nde bulunamıyorsunuz. Bu konuda TBF'nin hiçbir sorumluluğu yok. Biz son gün olan 21 Ağustos'a kadar Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Spor Kulübü ile her alanda iletişime geçtik. Maalesef beceriksizlikleri nedeniyle kamuoyunu farklı yönlendirip, bazı olayları siyasileştirmeye çalışan ahlaksız bir grupla karşılaştığımızı dile getirmek istiyoruz. Satılmış bir internet sitesi üzerinden kamuoyunu yanlış bilgilendirmek isteyen arkadaşların beceriksizlikleri yüzünden, Merkezefendi Belediyesi Denizli Basket Süper Lig'de olamıyor. İnanıyorum ki önümüzdeki dönemlerde daha becerikli ve akıllı yöneticilerle onları da Süper Lig'de görürüz."