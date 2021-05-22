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TBF Disiplin Kurulundan Karşıyaka Kulübü Başkanı Büyükkarcı'ya para cezası

22.05.2021 14:28 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBF Disiplin Kurulundan Karşıyaka Kulübü Başkanı Büyükkarcı'ya para cezası

İSTANBUL (AA) - Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Disiplin Kurulu, Karşıyaka Kulübü Başkanı Turgay Büyükkarcı'ya para cezası verdi.

TBF'nin internet sitesinde yer alan açıklamada, yeşil-kırmızılı kulübün sosyal medya hesabından yayımlanan sportmenliğe aykırı açıklamaları nedeniyle Turgay Büyükkarcı'ya 35 bin lira para cezası verildiği belirtildi.

Açıklamada, Pınar Karşıyaka Basketbol Takımı Başantrenörü Ufuk Sarıca'nın ise ING Basketbol Süper Ligi play-off yarı final serisinde Fenerbahçe ile yapılan ilk maçta, müsabaka görevlisine yönelik kişilik haklarına saldırı ve hakareti gerekçeleriyle 21 bin 875 lira para cezasına çarptırıldığı aktarıldı.

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