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TBL: Manisa BBSK: 75 Mamak Belediyespor: 73

MANİSA HABERLERİ  | 07.11.2020 20:59 | Son Güncelleme

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Basketbol Ligi’nin 4.

Manisa Büyükşehir Belediyespor Basketbol takımı, Türkiye Basketbol Ligi’nin 4. haftasında konuk ettiği Mamak Belediyespor’u Marcus’un son saniye basketiyle 75-73 yendi.

Maç: Türkiye Basketbol Ligi 4.Hafta Karşılaşması
Salon: Muradiye Spor Salonu
Hakemler: Aydın Karaçam, Nazlı Çisil Güngör, Benhür İncel
Manisa Büyükşehir Belediyespor: Marcus (24), İnanç, Faik, Kaan (8), Tolga (6), Ramazan (2), Gökhan (6), Calvin (10), Alican (2), Umut (13), Recep (4),
Baş Antrenör: Ceyhun Cabadak
Mamak Belediyespor: Ali, Umar (2), Oğuzhan (7), Mertcan (6), Yiğit (5), Özgür (14), Yesukan (12), Mustafa (17), Anthony (10),
Baş Antrenör: Murat Dikmen
1. Periyot: 15-16
2. Periyot: 19-11
3. Periyot: 16-24
4. Periyot: 25-22
Maç Sonucu: 75-73 Manisa lehine

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