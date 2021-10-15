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TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı'da

15.10.2021 13:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Şentop, Mehmet Akif Ersoy'un 15 Ekim 1920 Cuma günü Ulu Cami'de verdiği vaazın 101. yıl dönümünde camiyi ziyaret ederek cuma namazı kıldı

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı'da

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, çeşitli ziyaretlerde bulunmak ve Karatekin Üniversitesi Akademik Yıl Açılış törenine katılmak üzere Çankırı'ya geldi.

Kara yolu ile Çankırı'ya gelen Şentop, kent meydanında, Vali Vekili Şahin Bayhan, AK Parti Grup Başkanvekili ve Çankırı Milletvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, AK Parti Milletvekili Salim Çivitcioğlu, Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen, Çankırı Karatekin Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Harun Çiftçi ve kurum müdürleri tarafından karşılandı.

Ardından Çankırı Belediyesine geçen Şentop, burada Belediye Başkanı İsmail Hakkı Esen'den çalışmalar hakkında bilgi aldı.

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı Belediyesinden Ulu Cami'ye kadar yürüyerek vatandaşları selamladı. Şentop, Mehmet Akif Ersoy'un 15 Ekim 1920 Cuma günü Ulu Cami'de verdiği vaazın 101. yıl dönümünde camiyi ziyaret ederek cuma namazını kıldı.

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