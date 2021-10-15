YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Çankırı
  4. TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı'da okul ziyaretinde konuştu:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı'da okul ziyaretinde konuştu:

15.10.2021 15:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Gençlerimize, çocuklarımıza mümkün olan en iyi eğitim öğretimi verebilmek için, Türkiye'nin geleceğini en iyi şekilde yetiştirebilmek için gayret sarf ediyoruz"

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Gençlerimize, çocuklarımıza mümkün olan en iyi eğitim öğretimi verebilmek için, Türkiye'nin geleceğini en iyi şekilde yetiştirebilmek için gayret sarf ediyoruz." dedi.

Şentop, Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Ortaokulunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de 18 milyondan fazla ortaöğretim öğrencisi olduğunu söyledi. Eğitimde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Şentop, "Cumhurbaşkanımızın özel dikkat ve hassasiyetleri ile uzun zamandır fiziki mekanlar iyileştirilerek öğretmen sayısı artırıldı. 1 milyonun üzerinde öğretmenimiz var. Bunun 600 binden fazlası son 20 yılda alınmış öğretmenlerimiz." diye konuştu.

Gençlere her türlü desteği verdiklerini dile getiren Şentop, "Gençlerimize, çocuklarımıza mümkün olan en iyi eğitim öğretimi verebilmek için Türkiye'nin geleceğini en iyi şekilde yetiştirebilmek için gayret sarf ediyoruz. Her türlü alanda okulları çeşitlendirerek özellikle proje okulları ile öğrencilerimizin kabiliyetlerini daha da geliştirecekleri imkanlar sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Hafızlık eğitimine de değinen Şentop, şunları kaydetti:

"Bizim milletimizde tarih boyunca hafızlığa önem verilmiştir. Hafızlık bir lakaptır. Daha önce bu imkanlar azdı. Hafızlık yapabilmek için okul hayatından ayrı kalmak gerekiyordu. Tamamladıktan sonra tekrar okula dönmek gibi durumlar vardı. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, onun kararlılığıyla proje okulları arasına hafızlık proje okulları da konuldu. Böylece okul hayatına ara vermeden hafızlığı yapabilme imkanı ortaya çıktı. Hafızlığı önemseyen, okul hayatını önemseyen aileler için büyük imkan. Şimdi artık okul hayatını, ders başarısını önemseyen aileler de çocuklarını hafızlığa gönderebiliyor. Bu çok önemli bir kazanım."

Şentop, öğrencilerle fotoğraf çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Bakan Derya Yanık duyurdu: Başvurular e-Devlet'ten yapılacakBakan Derya Yanık duyurdu: Başvurular e-Devlet'ten yapılacak
PARTNERMutluluğa 'evet' dediMutluluğa 'evet' dedi
Çankırı'da çeltik hasadı başladıÇankırı'da çeltik hasadı başladı
Anahtar Kelimeler:
Çankırı

Çankırı Namaz Vakitleri 15 Ekim Cuma

İmsak
05:26
Sabah
06:49
Öğle
12:36
İkindi
15:41
Akşam
18:13
Yatsı
19:32

Çankırı Nöbetçi Eczaneler15 Ekim Cuma

Uslu Eczanesi
Cankirimerkez
Akif Eczanesi
Atkaracalar
Bizim Eczanesi
Cerkes
Eldivan Eczanesi
Eldivan
Derman Eczanesi
Ilgaz
Kaymakçı Eczanesi
Korgun
Kızılırmak Eczanesi
Kizilirmak
Tümünü Göster
Çankırı ECZANELER
Çankırı ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Altınordu Teknik Direktörü Eroğlu'ndan Erzurumspor maçı öncesi değerlendirme:

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

İki yaşındaki Zeliha yapay bağırsakla sağlığına kavuştu

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Adana'da otomobille çarpışan motosikletteki 2 polis yaralandı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Pursaklar Devlet Tiyatroları Sahnesi perdelerini açtı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.