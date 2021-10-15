TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Çankırı'da okul ziyaretinde konuştu:

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, "Gençlerimize, çocuklarımıza mümkün olan en iyi eğitim öğretimi verebilmek için, Türkiye'nin geleceğini en iyi şekilde yetiştirebilmek için gayret sarf ediyoruz." dedi.

Şentop, Hacı Murad-ı Veli Anadolu İmam Hatip Ortaokulunu ziyaretinde yaptığı konuşmada, Türkiye'de 18 milyondan fazla ortaöğretim öğrencisi olduğunu söyledi. Eğitimde önemli ilerlemeler kaydedildiğini belirten Şentop, "Cumhurbaşkanımızın özel dikkat ve hassasiyetleri ile uzun zamandır fiziki mekanlar iyileştirilerek öğretmen sayısı artırıldı. 1 milyonun üzerinde öğretmenimiz var. Bunun 600 binden fazlası son 20 yılda alınmış öğretmenlerimiz." diye konuştu.

Gençlere her türlü desteği verdiklerini dile getiren Şentop, "Gençlerimize, çocuklarımıza mümkün olan en iyi eğitim öğretimi verebilmek için Türkiye'nin geleceğini en iyi şekilde yetiştirebilmek için gayret sarf ediyoruz. Her türlü alanda okulları çeşitlendirerek özellikle proje okulları ile öğrencilerimizin kabiliyetlerini daha da geliştirecekleri imkanlar sunmaya çalışıyoruz." dedi.

Hafızlık eğitimine de değinen Şentop, şunları kaydetti:

"Bizim milletimizde tarih boyunca hafızlığa önem verilmiştir. Hafızlık bir lakaptır. Daha önce bu imkanlar azdı. Hafızlık yapabilmek için okul hayatından ayrı kalmak gerekiyordu. Tamamladıktan sonra tekrar okula dönmek gibi durumlar vardı. Cumhurbaşkanımızın öncülüğünde, onun kararlılığıyla proje okulları arasına hafızlık proje okulları da konuldu. Böylece okul hayatına ara vermeden hafızlığı yapabilme imkanı ortaya çıktı. Hafızlığı önemseyen, okul hayatını önemseyen aileler için büyük imkan. Şimdi artık okul hayatını, ders başarısını önemseyen aileler de çocuklarını hafızlığa gönderebiliyor. Bu çok önemli bir kazanım."

Şentop, öğrencilerle fotoğraf çektirdikten sonra okuldan ayrıldı.

