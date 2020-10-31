TBMM Başkanı Şentop, deprem bölgesinde incelemelerde bulundu:

İZMİR (AA) - TBMM Başkanı Mustafa Şentop, İzmir'deki depremde ilk anlardan itibaren Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ilgili bakanlar, bütün kamu kurum ve kuruluşlarının teyakkuza geçtiğini belirterek, "Çalışmalar şu anda koordinasyon içerisinde dikkatle devam ediyor. Sabırla bekleyeceğiz, herkesin gönlü, duası burada." dedi.

Şentop, deprem sonrası arama kurtarma çalışmalarının sürdüğü Rıza Bey Apartmanı enkazında incelemede bulundu. Bu sırada enkaz altında iki kızı, kayınvalidesi ve iki yakınının kurtarılmasını kucağındaki oyuncak bebekle bekleyen Nilay Yücel ile görüşen Şentop, daha sonra Doğanlar Apartmanı'ndaki çalışmaya geçti.

Burada gazetecilere açıklama yapan Şentop, acı afette hayatını kaybeden vatandaşlara Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı dilediğini kaydetti.

Şentop, şu ana kadar vefat sayısının 26 olduğunu, 886 da yaralı bulunduğunu, 100'ün üzerinde vatandaşın enkazdan canlı olarak kurtarıldığını, 19'unun yoğun bakımda tedavi gördüğünü, taburcu edilenlerin olduğunu kaydetti.