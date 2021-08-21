TBMM Başkanı Şentop, Kahramanmaraş'ta Elbistan Belediyesini ziyaret etti

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Kahramanmaraş'ta Elbistan Belediyesine ziyarette bulundu.

Şentop, Elbistan Belediye Başkanı Mehmet Gürbüz'den ilçedeki yatırımlar hakkında bilgi aldı.

Yaklaşık 35 yıl önce ilçede bulunduğunu belirten Şentop, "Biraz onun hatıralarını yad etmek için gelmeyi arzu ediyorduk. Birçok tanıdığımız, dostumuz, arkadaşlarımız var ama bugüne nasip oldu gelmek. İlçe olarak, çok büyümüş, çok gelişmiş, nüfusu artmış. Güzel sevdiğimiz bir yer, burada bulunmaktan büyük memnuniyet duyuyorum." diye konuştu.

Şentop'a TBMM İçişleri Komisyon Başkanı Celalettin Güvenç, Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun, Büyükşehir Belediye Başkanı Hayrettin Güngör, AK Parti Milletvekili İmran Kılıç, Mehmet Cihat Sezal, Ahmet Özdemir, Habibe Öçal ve AK Parti İl Başkanı Fırat Görgel eşlik etti.

Daha sonra kırsal Karahasanuşağı ve Kantarma mahallelerini ziyaret eden Şentop, burada vatandaşlarla bir süre sohbet etti.

