YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Isparta
  4. TBMM Başkanvekili Bilgiç, Isparta'da BAKA'nın 33 projesinin açılışında konuştu:

TBMM Başkanvekili Bilgiç, Isparta'da BAKA'nın 33 projesinin açılışında konuştu:

31.03.2022 20:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bölgede bugüne kadar 523 projede 124 milyonluk hibe desteği BAKA tarafından sağlanmış durumda"

TBMM Başkanvekili Süreyya Sadi Bilgiç, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansının (BAKA) Antalya, Burdur ve Isparta'ya kazandırdığı 77 milyon lira bütçeye sahip 33 projenin açılış törenine katıldı.

Bilgiç, Isparta Kültür Merkezi'nde düzenlenen törende yaptığı konuşmada, BAKA'nın bölgenin gözbebeği haline geldiğini söyledi.

Ajansın bölgedeki projelere büyük katkısı olduğunu belirten Bilgiç, "Önümüzdeki süreçte kalkınma ajanslarının güçlendirilmesi hususunu da bir kez daha sizlerle paylaşmak istiyoruz. Bölgede 523 projede, 124 milyonluk hibe desteği BAKA tarafından sağlanmış durumda." dedi.

Bilgiç, BAKA'nın projelere verdiği 124 milyon lira desteğin, bugünün ekonomisindeki karşılığının çok daha fazla olduğunu kaydetti.

Isparta Valisi Ömer Seymenoğlu da kentin bir eğitim şehri olduğunu dile getirdi.

"Şehrimiz aynı zamanda bölgenin bir sağlık üssüdür." diyen Seymenoğlu, "Elma üretimiyle ülkemizde, gül ve gül yağı üretiminde dünya piyasasında lider konumundadır. Tıbbi ve aromatik bitkilerin üretim ve değerlendirilmesinde bölgemiz, özellikle de Isparta ve Burdur olarak emin adımlarla yürümekteyiz." ifadelerini kullandı.

BAKA'nın desteklediği 33 proje arasında, Davraz Kış Sporları Merkezi'nin altyapısının iyileştirilmesi, Lavanta Kokulu Köy Projesi, tıbbi aromatik bitkiler alanında planlamalar, altyapı ile ARGE ve ürün kalitesini geliştirme çalışmaları yer alıyor.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Isparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandıIsparta'da hırsızlık yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli tutuklandı
Fenerbahçe, TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Eda Erdem Dündar'ı tebrik ettiFenerbahçe, TMOK Yönetim Kurulu Üyeliği'ne seçilen Eda Erdem Dündar'ı tebrik etti
Sivas'ta fabrikanın çöken çatısından düşen 3 işçi yaralandıSivas'ta fabrikanın çöken çatısından düşen 3 işçi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Isparta

Isparta Namaz Vakitleri 31 Mart Perşembe

İmsak
05:16
Sabah
06:38
Öğle
13:07
İkindi
16:39
Akşam
19:26
Yatsı
20:43
Isparta ECZANELER
Isparta ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Cinsel organını yaprakla kapadı! Notu şoke etti, sildi

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Uygun fiyat ve harika tepkime süresi ile dikkat çekiyor!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

"Cağ kebabı, köy tavuğu ve..."

"Cağ kebabı, köy tavuğu ve..."

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Sahne kıyafetleriyle dillerden düşmüyor! Alternatif öneriler...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.