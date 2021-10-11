TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Çavuşoğlu, Muş'ta ziyaretlerde bulundu:

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Başkanı Hakan Çavuşoğlu, çizdikleri istikamet çerçevesinde Türkiye'nin hamurunu, betonunu ve çimentosunu teşkil eden kardeşlik iklimini sürdürmek istediklerini belirtti.

Beraberinde AK Parti Bursa milletvekilleri Refik Özen, Osman Mesten, Muhammet Müfit Aydın, Zafer Işık ve Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar ile Muş'a gelen Çavuşoğlu, AK Parti İl Başkanlığı tarafından tarihi Murat Köprüsü'nde düzenlenen programa katıldı.

Burada gazetecilere açıklama yapan Çavuşoğlu, çok sayıda Muşlunun, Bursa'da yaşadığını hatırlatarak, akrabaları, kardeşleriyle kucaklaşmak, hasbihal etmek için kente geldiklerini söyledi.

Osmangazi Belediyesi ile Muş'un Korkut Belediyesi arasındaki "kardeş belediye" projesi kapsamında ziyaretlerde bulunduklarını aktaran Çavuşoğlu, şunları kaydetti:

"Türkiye, gerçekten insanlarıyla birlikte tam bir barış iklimi içinde bulunuyor. Yıllardır bizi bizden koparmaya, eti tırnaktan ayırmaya çalışanlara kim olursa olsun hep birlikte göğüs gerdik. Dolayısıyla şu anda oluşan bu atmosferde, batıdan, doğudan ve güneyden gelecek insanlarımızın bu barış iklimini sürdürmesi gerekiyor. Liderimiz Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın bu ülke için 20 yıl önce başlattığı kalkınma hamlesinde, gelişim sürecinde gördük ki Diyarbakır'dan Muş'a gelinceye kadar, Mardin, Midyat, Siirt, Van ve Muş illeri ile beraber buralar inanılmaz şekilde gelişim sağlamış. Altyapı hizmetleri neredeyse tamamlanmış ve bundan sonra bunu sürdürmek gerekiyor. Biz de çizilen istikamet çerçevesinde Türkiye'mizin hamurunu, betonunu ve çimentosunu teşkil eden bu kardeşlik iklimini sürdürmek istiyoruz."

- İş insanlarına "bölgeye yatırım yapın" çağrısı

Milletin yaşamını kolaylaştıracak, standardını geliştirecek hususlarla ilgili gelişim ortamının sağlandığını anlatan Çavuşoğlu, sağlık hizmetlerinden eğitim altyapısına, sulama ve ulaşım projelerine kadar çok önemli hizmetlerin hayata geçirildiğini vurguladı.

Bölgenin bu sayede geliştiğini ifade eden Çavuşoğlu, "Burada, özellikle batıdaki sanayicilerimizin, iş insanlarımızın, buralardan göç edenlerin taşın altına el atmaları gerekiyor. Sermayelerinin bir miktarını buralarda yatırıma dönüştürmeleri gerekiyor. Kopup gittikleri buralara borçlarının bitmediğini düşünüyorum. Gelip buralarda yatırım oluşturup gençlerimize istihdam sağlamaları gerekiyor. Bu da iş insanlarımıza bir çağrımız olsun." diye konuştu.

- Cumhurbaşkanı Erdoğan "kusursuz kulak" Bager'le görüştü

Daha sonra Nadaslik köyüne giden Çavuşoğlu ve beraberindekiler, 9 yaşındaki görme engelli "kusursuz kulak" Bager Çalışcı'yı ziyaret etti.

Heyettekilere evinin bahçesinde mini konser veren Bager'e, Osmangazi Belediye Başkanı Dündar yeni bir piyano sözü verdi.

Çavuşoğlu, ziyaret sırasında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı arayarak, Bager ile görüştürdü. Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmenin mutluluğunu yaşayan Bager, "Gesi Bağları" türküsünü çaldı.

Erdoğan, sohbet ettiği Bager'i Ankara'ya davet etti.

Çavuşoğlu ve beraberindekilere AK Parti Muş Milletvekili Mehmet Emin Şimşek, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, AK Parti İl Başkanı İbrahim Avcı ve meclis üyeleri eşlik etti.

