YURTHABER
  4. TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Şanlıurfa'da

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu Şanlıurfa'da

ŞANLIURFA HABERLERİ  | 17.01.2020 19:28 | Son Güncelleme

Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı Radiye Sezer Katırcıoğlu: - "Hedefimiz 2023'e kadar çocuk işçiliğini yüzde 2'ye düşürmek. Bu çalışmamız sürece katkı sağlayacaktır"

TBMM İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu bünyesinde kurulan Çocuk Hakları Alt Komisyonu Başkanı ve AK Parti Kocaeli Milletvekili Radiye Sezer Katırcıoğlu, "Hedefimiz 2023'e kadar çocuk işçiliğini yüzde 2'ye düşürmek." dedi.

Katırcıoğlu, komisyon üyeleri AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili İbrahim Yurdunuseven, AK Parti Balıkesir Milletvekili Pakize Mutlu Aydemir ve CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal ile Şanlıurfa'ya gelerek temaslarda bulundu.

Gazetecilere açıklama yapan Katırcıoğlu, Barış Pınarı Harekatı bölgesinde yol kontrolü sırasında düzenlenen bombalı araç saldırısında şehit olan askerlere Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır diledi.

Komisyonun çocuklara ait sorunları yerinde tespit etmek için mevsimsel tarım işçiliğinin en fazla olan illerin başında gelen Şanlıurfa'ya geldiklerini söyleyen Katırcıoğlu, ailelerle bir araya gelerek onların sorunlarını ve çözüm önerilerini dinlediklerini ifade etti.

Katırcıoğlu, elde edecekleri verileri bir araya getirerek bu sorunu minimum düzeye indirmek için bir rapor hazırlayacaklarını anlatarak, "Hedefimiz 2023'e kadar çocuk işçiliğini yüzde 2'ye düşürmek. Bu anlamda da bu çalışmamız sürece katkı sağlayacaktır. Aslında devletimiz gereken önlemleri almış ve almaya da devam ediyor." dedi.

Mevsimlik Gezici Tarım İşçilerinin Çalışma ve Sosyal Hayatlarının İyileştirilme Projesi'nin (METİP) devam ettiğini hatırlatan Katırcıoğlu, projenin daha da iyileştirilerek ailelerin koşullarını daha iyi noktaya getirmeyi hedeflediklerini söyledi.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız Çam ormanlarının arasında gizli! Hayran kalacaksınız
Harran Üniversitesi sanayicilere teknik destek sağlayacakHarran Üniversitesi sanayicilere teknik destek sağlayacak
Haliliye zabıtası halk sağlığı için sahadaHaliliye zabıtası halk sağlığı için sahada
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Başkanı İnsan Haklarını İnceleme Komisyonu TBMM

En Çok Okunan Yerel Haberler

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

İzinsiz silah üretimi ile ilgili 3 kişi tutuklandı

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Kazada sıkışan kamyon sürücüsü hayatını kaybetti

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Bunalıma giren genç, inşaatın 14. katına çıktı

Şanlıurfa Namaz Vakitleri 17 Ocak Cuma

İmsak
06:06
Sabah
07:30
Öğle
12:40
İkindi
15:17
Akşam
17:39
Yatsı
18:58

Şanlıurfa Nöbetçi Eczaneler17 Ocak Cuma

Büyük Eczanesi
Merkez
Gümüş Eczanesi
Merkez
Karakeçi Eczanesi
Merkez
Sağlık Eczanesi
Merkez
Selver Eczanesi
Merkez
Gök Eczanesi
Akcakale
Deva Eczanesi
Birecik
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Şanlıurfa’da öğrencilere sinema etkinliği

Şanlıurfa’da öğrencilere sinema etkinliği

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

FETÖ'nün "adalet yapılanması"na Şanlıurfa merkezli operasyon: 14 gözaltı

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Şanlıurfa Piazza’da Rafadan Tayfa Göbeklitepe Galası

Şanlıurfa’da Çin’in Doğu Türkistan protestosu

Şanlıurfa’da Çin’in Doğu Türkistan protestosu

Urfa erkeğinin özellikleri

Urfa erkeğinin özellikleri

Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.