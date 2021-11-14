YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Afyonkarahisar
  4. TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Eroğlu, Afyonkarahisar'da konuştu:

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Eroğlu, Afyonkarahisar'da konuştu:

14.11.2021 22:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Önümüzdeki yıllarda biz, aile, eğitim, gençlik ve kültür konularına önem vermemiz gerekiyor. Bu dört konuya odaklanalım. Çünkü milleti ayakta tutan unsurlar bunlardır"

AFYONKARAHİSAR (AA) - TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve AK Parti Afyonkarahisar Milletvekili Veysel Eroğlu, "Bu coğrafyada ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktan geçiyor. Güç de enerji de gençlerde olduğu için onlara sahip çıkalım."dedi.

Eroğlu, İlim Yayma Cemiyeti Afyonkarahisar Şubesi'ndeki "Milli İrade Platformu İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, dünyada en önemli hususlardan birinin gençlik olduğunu söyledi.

Gençliğin geleceğin teminatı olduğunu dile getiren Eroğlu, şöyle konuştu:

"Biz her şeyi gençlere devredeceğiz. Onlar da daha sonraki nesillere teslim edecek. Dolayısıyla bütün gençlerimizi ayrım yapmadan hepsini kucaklamamız lazım. Hepsine büyük hedefleri, birlik, beraberlik, kardeşliği, tek millet, bayrak ve vatan idealini mutlaka benimsetmemiz lazımdır. Çünkü bu coğrafyada ayakta kalmanın yegane yolu güçlü olmaktan geçiyor. Güç de enerji de gençlerde olduğu için onlara sahip çıkalım."

Eroğlu, gönül coğrafyasının son kalesinin Türkiye olduğunu vurgulayarak, "Burayı yıkmak için o kadar çok çalışıyor ki hayal bile edemezsiniz. Bizim bildiklerimizi bilseniz yerinizde duramazsınız. Tabii bazı bilgileri bizler biliyoruz ama bunu söylemek herkese mümkün olmuyor. Devletin belli sırları vardır. Dolayısıyla 2020 yılında biz, Afyonkarahisar’da Sevgi Yılı Projesi'ni başlattık. Bu proje çok faydalı oldu. Çünkü her kesim milli ve manevi değerlerimizi öğrenmeye başladı. Hatta bu sene de 'Aile Yılı' başlattık."dedi.

-"Bizde muhteşem gençler var"

Eroğlu, Ilısu Barajı açılışına giderken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile aile ve gençlere sahip çıkılması ve eğitim konularında özel görüşme yaptığını belirterek, kendisinin de 2022'de bütün Türkiye’de seferberlik başlaması için hazırlık yapılması talimatını verdiğini hatırlattı.

Kendisinin de Düzce, Uşak, Kütahya, Karaman ve Konya ziyaretlerinde valilere de ailenin önemi ve gençlik konularının proje halinde çalışılması gerektiğini anlattığını söyleyen Eroğlu, "Bizde muhteşem gençler var. Onlar heba olmasın. Eğitimle ilgili çalışmalar yapalım. Önümüzdeki yıllarda biz, aile, eğitim, gençlik ve kültür konularına önem vermemiz gerekiyor. Bu dört konuya odaklanalım. Çünkü milleti ayakta tutan unsurlar bunlardır." diye konuştu.

Programa, İl Genel Meclis Başkanı Burhanettin Çoban, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, İl Başkan Yardımcısı Fatih Okyar ve sivil toplum kuruşu temsilcileri katıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERMehmet Dinçer'i Hadise yorumu olay oldu! Sosyal medyadan paylaştıMehmet Dinçer'i Hadise yorumu olay oldu! Sosyal medyadan paylaştı
PARTNERAleyna Tilki'nin annesi sanal alemi salladı! Peş peşe bikinili poz paylaştıAleyna Tilki'nin annesi sanal alemi salladı! Peş peşe bikinili poz paylaştı
Afyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldüAfyonkarahisar'da otomobile ateş açılması sonucu 4 kişi öldü
Anahtar Kelimeler:
Afyonkarahisar

Afyonkarahisar Namaz Vakitleri 14 Kasım Pazar

İmsak
06:07
Sabah
07:32
Öğle
12:47
İkindi
15:29
Akşam
17:53
Yatsı
19:12

Afyonkarahisar Nöbetçi Eczaneler14 Kasım Pazar

Aktan Eczanesi
Merkez
Atay Eczanesi
Merkez
Merve Eczanesi
Merkez
Gamze Eczanesi
Basmakci
Aykut Eczanesi
Bolvadin
Ecırlıoglu Eczanesi
Cay
Ömür Eczanesi
Dazkiri
Tümünü Göster
Afyonkarahisar ECZANELER
Afyonkarahisar ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Beşiktaş Aytemiz Alanyaspor maçı hazırlıklarına devam etti

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Tekirdağ'da ambulans ile kamyonun çarpıştığı kazada iki kişi yaralandı

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, Trabzonspor maçını değerlendirdi:

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

Milli Eğitim Bakanlığınca açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi sınavlarının 4 Aralık'tan 10 Aralık'a kadar çevrim içi yapılması kararı alındı.

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.