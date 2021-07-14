TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Eroğlu'dan "su tasarrufu" mesajı:

AFYONKARAHİSAR (AA) - TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu, "Herkese düşen görev var. Mutlaka suyu tasarruflu kullanmalıyız. Çiftçilerin sulama suyunu tasarruflu kullanması, modern sulama sistemine geçilmesi, sulak alanların korunması ve ormanların çoğaltılması çok önemli. Bunlara dikkat edersek inşallah, küresel iklim değişikliğindeki bütün sıkıntıları en asgari seviyede atlatırız." dedi.

Eroğlu ve Komisyon üyesi milletvekilleri, Afyonkarahisar'daki Afyon Jeotermal Turizm ve Ticaret AŞ (Afjet) tesisleri, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi ile Eber Gölü'nde incelemelerde bulundu.

Eroğlu, Eber Gölü'ndeki incelemelerin ardından gazetecilere açıklamalarda bulundu. Veysel Eroğlu, burasının Türkiye'deki sayılı göllerinden ve muhteşem bir sulak alan olduğunu söyledi.

Önceki yıllarda Afyonkarahisar'ın bütün atık suları ve çöplerinin Akarçay vasıtasıyla Eber Gölü'ne geldiğini aktaran Eroğlu şöyle konuştu:

"Akarçay'ın döküldüğü bir göl burası. Ancak biz Eber Gölü'nü kurtarmak için bakanlığım döneminde 7 paket hazırladık. 'Eber Gölü Kurtarma Eylem Projesi' kapsamında Afyonkarahisar'a İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisini kurduk. Hatta şu anda Türkiye'de yüzde 98 verimle çalışan bir tesis. Burada birtakım beldeler var. Onların da arıtma tesislerini tamamlayacağız. Ancak Eber Gölü'ndeki kirlilik büyük ölçüde azaldı."

Eroğlu, göle gelen suların fazlalaşması için bölgedeki bütün sulamaların kapalı sisteme dönüştürülmesi gerektiğini vurgulayarak Devlet Su İşleri (DSİ) ile kamu kurumlarının yaptığı çalışmaları anlattı.

TBMM'de siyasi partilerin teklifiyle küresel iklim değişikliğinin azaltılması ve kuraklıkla mücadeleyle ilgili bir araştırma komisyonunun kurulduğunu ve yaklaşık 4 aydır da çalışma yapıldığını belirten Eroğlu şunları kaydetti:

"Komisyonumuz, önceki haftalarda Çevre ve Şehircilik Bakanı, bilim adamları, araştırmacıları, çeşitli kurum ve kuruluşlardaki herkesi dinleyerek tavsiyelerini aldı. Dün Kırşehir'de Seyfe Gölü, Kayseri'de Sultan Sazlığı, Konya'da Ereğli Sazlığı ile Meke Gölü'ne teknik bir ziyaret gerçekleştirdik. Bugün de Burdur Gölü'nün ardından Afyonkarahisar'da Afjet tesisleri, İleri Biyolojik Atıksu Arıtma Tesislerini ziyaret ettik. Son olarak da Eber Gölü'ndeyiz. Küresel iklim değişikliğiyle ilgili heyetimizde CHP'den MHP'den ve diğer partilerden üyeler var. Hep birlikte bu tesisleri de gezdik."diye konuştu.

- "Bütün sulak alanları kurtaracağız"

Eroğlu, teknik gezi ile kamu kurum ve kuruluşlarından, bilim adamlarından topladıkları bütün bilgileri eylül ve ekimde TBMM'ye sunacaklarını kaydetti.

Gezideki teknik incelemenin faydalı olduğuna dikkati çeken Eroğlu şöyle konuştu:

"Türkiye'de herkes küresel iklim değişikliğine uyum sağlarsa, gerekli tedbirleri merkezi hükûmet, mahalli idareler, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşlar el birliği yaparsa biz bu sıkıntıları asgari seviyede atlatırız. Bütün tedbirler bu istikamette. Hep birlikte inşallah, bütün sulak alanları kurtaracağız. Ben buna inanıyorum. Herkese düşen görev var. Mutlaka suyu tasarruflu kullanmalıyız. Çiftçilerin sulama suyunu tasarruflu kullanması, modern sulama sistemine geçilmesi, sulak alanların korunması ve ormanların çoğaltılması çok önemli. Bunlara dikkat edersek inşallah, küresel iklim değişikliğindeki bütün sıkıntıları en asgari seviyede atlatırız. Gelecek nesillere çok güzel bir Türkiye bırakmak hedefimiz. İnşallah bunu da bırakacağız."

