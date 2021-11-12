YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Karaman
  4. TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu Karaman'da:

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu Karaman'da:

12.11.2021 15:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Azerbaycan dışındaki Türki devletleri ile tercüman kullanmadan anlaşabilmek mümkün mü? Bu gerçekten bir ihanettir. Neticede biz tek milletiz"

TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı Veysel Eroğlu Karaman'da:

Orman ve Su İşleri Eski Bakanı, TBMM Küresel İklim Değişikliği Araştırma Komisyonu Başkanı ve Afyonkarahisar Milletvekili Prof. Dr. Veysel Eroğlu, Türkçenin korunması ve gelecek nesillere dosdoğru aktarılması gerektiğine dikkati çekti.

Eroğlu, Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) 2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni'ne katıldı, açılış konuşmalarının ardından yeni akademik yılın ilk dersini verdi.

KMÜ 15 Temmuz Konferans Salonu'ndaki programda "Türkçemiz üzerine düşünceler ve Karaman çevre yatırımları" konulu ilk dersi veren Eroğlu, Türkçenin başkentinde olmaktan çok mutlu olduğunu, Karamanoğlu Mehmet Bey'in önemli bir şahsiyet olduğunu söyledi.

Karamanoğlu Mehmet Bey'i hayırla, şükranla ve minnetle yad ettiğini ifade eden Eroğlu, "Tarihte onun büründüğü vizyon Türkçemizin kazanılmasına vesile olmuştur. Bizim milletimiz çok büyük bir millet. Türkçemiz de dünyanın en zengin dillerinden birisi. Türkçemize sahip çıkmak, yaşatmak gerekiyor. Maalesef Türkçemiz tehdit altında. Bir lisan kaybolursa millet ortadan kalkar. Dolayısıyla lisanımıza, Türkçemize tam anlamıyla sahip çıkmalıyız. Dilin sahip çıkmayan koruyamayan zenginleştiremeyen milletler kökten kuruyan ağaçlar gibi esen rüzgarlarla yıkılmaya mahkumdur." diye konuştu.

Türkçenin bazı yabancı kelimelerin istilası altında olduğunu dile getiren Eroğlu, şunları kaydetti:

"Dilimize yoğun bir şekilde baskı ve suiistimaller var. Biz büyük bir milletiz. Orta Asya'dan gelmişiz. Yapılmak istenen birinci ihanet Orta Asya Türklüğü ile Anadolu arasındaki bağı kopartmak. Azerbaycan dışındaki Türki devletleri ile tercüman kullanmadan anlaşabilmek mümkün mü? Bu gerçekten bir ihanettir. Neticede biz tek milletiz. Çok devletiz ama tek milletiz. İkinci ihanet nesiller arasında bağları koparmak istediler. Torun dedesini anlamasın şeklinde bir çalışma yapıldı. Bir hususta dinimizle ilgili bağları kopartmak istediler. Pek çok dini kelimeler atılıp yerine uyduruk kelimeler getiriliyor. Buna da dikkat etmek gerekiyor."

- "Türkiye Cumhuriyeti dünyada küresel bir güç olacak"

Amaçlarının gelecek nesillere çok daha iyi bir Türkiye bırakmak olduğunun altını çizen Eroğlu konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hepimizin gayesinin bu olması lazım. Güçlü bir Türkiye. Hedefler çok önemli. Hedefi olmayan milletler tarih sahnesinden silinir. Biz büyük milletiz. 2023, 2053, 2071 yılında inşallah Türkiye Cumhuriyeti dünyada küresel bir güç olacak. Buna yürekten inanıyorum. Baktığımız açı bu. Buna herkes inansın. Biz göremeyeceğiz belki ama yeni doğan çocuklar torunlarımız bunu görecektir. Buraya tarihe not düşüyorum. Türkiye geleceğin en parlak devletlerinden biri olacaktır. Buna yürekten inanıyorum. Yeter ki birlik ve beraberliğimiz bozulmasın. Bir de güçlü olalım. Bu coğrafyada ayakta kalmanın yegane kuralı güçlü olmaktır."

Eroğlu, konuşmasının devamında Karaman'a yapılan ve yapımı devam eden projeleri anlattı.

Eroğlu öğrenci, öğretim üyeleri ve çalışanlarına yeni akademik yılda başarı dileklerini sunarak sözlerini tamamladı.

2021-2022 Akademik Yılı Açılış Töreni’nin sonunda Rektör Prof. Namık Ak, Prof. Dr. Veysel Eroğlu’na günün anısına Üniversite adına hediye takdiminde bulundu.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNER"Köpeğimi kaybettim!""Köpeğimi kaybettim!"
PARTNERÇağlar Ertuğrul: 'Çakma Hollywood yıldızı' dedilerÇağlar Ertuğrul: 'Çakma Hollywood yıldızı' dediler
Karaman'da otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandıKaraman'da otomobilin direğe çarpması sonucu 2 kişi yaralandı
Anahtar Kelimeler:
Karaman

Karaman Namaz Vakitleri 12 Kasım Cuma

İmsak
05:53
Sabah
07:16
Öğle
12:36
İkindi
15:23
Akşam
17:47
Yatsı
19:04

Karaman Nöbetçi Eczaneler12 Kasım Cuma

Göksu Eczanesi
Merkez
Göksu Eczanesi
Merkez
Göksu Eczanesi
Merkez
Göksu Eczanesi
Merkez
Göksu Eczanesi
Merkez
Göksu Eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Karaman ECZANELER
Karaman ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Futbol: TFF 2. Lig'de görünüm

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Arama kurtarmaya ilişkin AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak

Arama kurtarmaya ilişkin AB-Modex Saha Tatbikatı ilk kez Türkiye'de yapılacak

Niksar cevizi yılda 100 milyon lira kazandırıyor

Niksar cevizi yılda 100 milyon lira kazandırıyor

Antalya'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Antalya'da trafik kazasında ölen çocuğun cenazesi ailesine teslim edildi

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.