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TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti

18.11.2021 15:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TBMM Milli Eğitim Komisyonu üyeleri YÖK Başkanı Özvar'ı ziyaret etti

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Başkanı Emrullah İşler, Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar ile görüştü.

İşler, beraberindeki komisyon üyesi milletvekilleriyle Özvar'ı YÖK'teki makamında ziyaret etti.

Özvar, sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin yaptığı açıklamada, "Yükseköğretimdeki son gelişmeleri ve yapılacak olan çalışmaları ele aldığımız verimli bir toplantı gerçekleştirdik." ifadesini kullandı.

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