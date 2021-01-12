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  4. TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Maviş:

TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Maviş:

12.01.2021 14:36 | Son Güncelleme:
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"Karar Bilim Kurulunun teklifine göre verilecek ama yarıyıl tatilinin bitimiyle birlikte okulların açılarak yüz yüze eğitimin başlayacağını ümit etmeye başladık"

SİNOP (AA) - TBMM Milli Eğitim, Kültür, Gençlik ve Spor Komisyonu Üyesi Nazım Maviş, aşılama sürecinin devamında düşen vaka sayılarıyla yarıyıl tatilinin ardından okullarda yüz yüze eğitimin başlayacağını ümit ettiklerin söyledi.

Maviş, gazetecilere, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının, tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de eğitim alanında aksamalara neden olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin başarılı bir sınav vermesine karşın uzaktan eğitimin yüz yüze eğitimin yerini tutmadığını vurgulayan Maviş, şöyle devam etti:

"Geldiğimiz süreçte alınan tedbirlerin sonuç vermeye başladığını görüyoruz. Aşılama süreciyle birlikte vaka sayılarında daha da azalmayla karşı karşıya kalacağız. Tabii ki karar Bilim Kurulunun teklifine göre verilecek ama yarıyıl tatilinin bitimiyle birlikte okulların açılarak yüz yüze eğitimin başlayacağını ümit etmeye başladık. Bunu net şekilde söyleyebilirim. Okulların, salgın riskinin azalmasıyla açılmasında fayda görüyoruz."

Maviş, salgında çocuklar için okulların sokaklardan daha güvenliği olduğunu belirterek, "Eğitimde kaybedeceğimiz çok kısa süreler insan hayatında çok büyük maliyetlere yol açabilir. O açıdan çocuklarımızın geleceği için her türlü tedbiri alarak eğitim hayatlarına devam etmelerini sağlamalıyız." dedi.

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