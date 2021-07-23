TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, Bingöl'de ziyaretlerde bulundu:

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, geçen yıl dünya ekonomisi yüzde 3,3 küçülürken Türkiye ekonomisinin yüzde 1,8 de olsa büyüdüğüne işaret ederek, "Yetersiz de olsa ama dünya ile mukayese ettiğimiz zaman çok önemli bir başarı bence. Bu şartlar altında büyümeye devam etmişiz, yatırımlarımız devam etmiş. Bu şartlar altında köylerimize, şehirlerimize hizmet etmeye devam etmişiz." dedi.

AK Parti Solhan ve Genç ilçe başkanlıklarını ziyaret eden Yılmaz, Arakonak beldesi ile Servi ve Çaytepe köylerinde de vatandaşlarla bir araya geldi.

Kurban Bayramı dolayısıyla Bingöl'de 4 gündür ziyaretlerde bulunduklarını belirten Yılmaz, Türkiye'nin son 7-8 yıldır önemli olaylar ve badireler atlattığını dile getirdi.

Yılmaz, şöyle devam etti:

"2013'ten itibaren bu Gezi hadiseleri başladı, bir iki ağacı bahane ettiler, normalde öyle bir dertleri de yok. Çünkü baktığınız zaman AK Parti döneminde ormanlarımız azalmamış aksine dünyada en hızlı şekilde artıran ülkelerden biri olmuşuz ama birtakım bahanelerle Gezi hadiselerini başlattılar. O tam yatışmak üzereyken 17-25 Aralık hadisesi doğdu, onunla uğraşırken Suriye meselesi ve çukur hadiseleri ortaya çıktı. Şehirlerimizi kazdılar, insanlarımıza hayatı zindan ettiler. Bunlarla uğraşırken DEAŞ diye bir bela çıktı. İslamiyet'i kullanarak ama İslamiyet ile hiçbir alakası olmayan vahşi bir terör örgütü. Arkasında birtakım güç odaklarıyla maalesef içeride ve dışarda birçok terör eylemleri yaptı. Bununla uğraşırken bir taraftan 15 Temmuz gibi bir hadise yaşadık. Tarihimizin en hain darbe girişimini yaşadık. Milletin silahını millete çeviren üniforma giymiş ama aslında milletin askeri olmayan hain birtakım unsurlar, birtakım dış unsurlar, ülkemizi istikrarsızlaştırmaya, demokrasimizi yıkmaya çalıştılar. Onunla baş etmeye çalışırken üstüne bu pandemi geldi."

- "Dünyaya göre daha az etkileniyoruz"

Tüm dünyada sıkıntılar olduğunu ve Türkiye'nin de bundan etkilendiğini ifade eden Yılmaz, "Dünyaya göre daha az etkileniyoruz. Dünya ekonomisinde geçen yıl 3,3 küçülme olmuş, biz 1,8 de olsa büyüme sağlamışız. Yetersiz de olsa ama dünya ile mukayese ettiğimiz zaman çok önemli bir başarı bence. Bu şartlar altında büyümeye devam etmişiz, yatırımlarımız devam etmiş. Bu şartlar altında köylerimize, şehirlerimize hizmet etmeye devam etmişiz." dedi.

- "Türkiye, artık gücünü bölgede ve dünyada hissettiren ülke haline geldi"

Yılmaz, salgından sonraki süreçte ekonominin toparlanmayı sürdüreceğini belirterek şunları kaydetti:

"İnşallah önümüzdeki süreçte bunu göreceğiz. Bölgenin ve dünyanın bu sıkıntılı döneminde Cumhurbaşkanımızın liderliğinde Allah'ın izniyle Türkiye yoluna devam edecek. Geçtiğimiz dönemlerde baktığımız zaman Türkiye, Karabağ'dan Somali'ye, Doğu Akdeniz'den Suriye'ye, Libya'dan Katar'a bölgemizde birçok inisiyatif aldı. Türkiye, birçok oyunları bozdu, birçok hamleler yaptı Cumhurbaşkanımızın liderliğinde. Bundan hoşlanmayanlar var, engel olmaya çalışanlar var elbette ama tarihimize yakışır bir şekilde Türkiye artık gücünü bölgede ve dünyada hissettiren ülke haline geldi. Daha da bunun pekiştiğini göreceğiz önümüzdeki dönemlerde. "

