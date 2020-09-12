TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, Mezitli İlçe Kongresinde konuştu:

MERSİN (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Lütfi Elvan, "Doğu Akdeniz'de mavi vatamızı ve hakkımızı sonuna kadar savunuyoruz. Bizi karaya hapsetmeye çalışanlara gereken cevabı veriyoruz. Bu konuda da kararlılığımızı taviz vermeden sürdürüyoruz." dedi.

Elvan, Kuyuluk Çamlığı'nda düzenlenen AK Parti 5. Olağan Mezitli İlçe Kongresi'nde, 19 yılda sayısız eserin millete sunulduğunu söyledi.

12 Eylül'ün 40. yılı olduğunu anımsatan Elvan, darbe yapmanın, girişiminde bulunmanın ve millete silah doğrultmanın vatana ihanet olduğunu kaydetti.

Türkiye'de çok sayıda darbenin olduğunu aktaran Elvan, "Sizlerin güçlü desteğiyle 15 Temmuz darbe girişimine karşı bu millet dimdik ayakta durdu ve darbe girişimi başarısızlıkla sonuçlandı. Önümüze çıkan engelleri bir bir aştık. Dikenli yolları çiğneyerek, önümüze örülen taş duvarları yıkarak, alnımıza dayanan o namluları,15 Temmuz'da olduğu gibi bükerek bugün buralara geldik. Kararlı, boyun eğmeyen güçlü liderimiz Recep Tayyip Erdoğan sayesinde bugünlere geldik." diye konuştu.