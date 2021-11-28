TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Yılmaz, Bingöl'de partililere hitap etti:

BİNGÖL (AA) - TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, "Amerika'da enflasyon yüzde 1,5 civarındaydı, yüzde 7-8'lere çıktı. Avrupa'ya bakın 2 katına, 3 katına çıkan var. Bizde yüzde 10'lar civarından yüzde 20'lere yükseldi. Yani bu bize özel bir durum değil. Dünyada böyle bir eğilim var." dedi.

Çeşitli temaslarda bulunmak üzere Bingöl'e gelen Yılmaz, Genç ilçesinde düzenlenen AK Parti Bingöl İl Başkanlığı Genişletilmiş İl Danışma Meclisi Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, 38 gün boyunca TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda 2022 yılı bütçesiyle ilgili görüşmeler gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bu süre boyunca farklı parti gruplarından konuşmalar dinlediklerini dile getiren Yılmaz, demokratik bir ortamda birçok fikrin tartışıldığını söyledi.

Yılmaz, art arda 20 bütçe yapmanın AK Parti Hükümetine nasip olduğunu ifade ederek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Yeni sistemin de 4. bütçesini yapmış olduk. Bu istikrar demektir. Bugün de sorunlar yok mu? Elbette var. Ama bugünle geçmişi mukayese etmek lazım. 1994, 1999, 2001 yılında bu ülke bir kriz yaşadı. Dünyada bir kriz, pandemi, dünyayı sarsan bir takım hadiseler yoktu o dönemde. Dünyada tabiri caizse güllük, gülistanlık yürüyordu işler, Türkiye'de sorun vardı. Türkiye o krizleri yaşade ve ağır bedeller ödedi. Son dönemde bütün dünyayı derinden etkileyen pandemi yaşıyoruz. Küresel salgın diyorlar. En gelişmiş dediğimiz ekonomiler çok ciddi sıkıntılar içinde. Geçen sene dünya ekonomisi yüzde 3 küçüldü. Dünya ticareti yüzde 8-9 düştü. Dünyada turizm, hizmet sektörleri çöktü adeta. Böyle bir dönem yaşadık, 2020 yılına baktığınızda. Böyle bir ortamda dahi Türkiye geçen sene yüzde 1,8 büyümeyi başardı. G20 dediğimiz en büyük ekonomi ülkeleri arasında Çin ile büyümeyi başaran tek ülke Türkiye oldu."

- "İhracatımız 210 milyar doları aşmış durumda"

Bu yıl yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının etkilerinin yavaş yavaş kalktığını kaydeden Yılmaz, "Dünyada da yüzde 6 civarında bir büyüme bekleniyor. Bu sene de Türkiye'de beklenen büyüme yüzde 9'un üzerinde. İhracatımız, geçmişe dönüp baktığınızda 210 milyar doları aşmış durumda. Yıl sonunda bu rakam inşallah 220 milyarları aşmış olur. Çok hızlı bir şekilde ihracatımızda bir toparlanma, bir artış var. Geçen sene 170 milyar dolar civarındaydı." değerlendirmesinde bulundu.

Yılmaz, kuraklığa rağmen tarım sektörünün büyümeye devam ettiğini dile getirerek, Türkiye'de hizmet sektörlerinde ciddi canlanma ve büyüme, istihdamda da artış olduğunu aktardı.

"Geçen seneden bu yana baktığımızda 1 milyon 800 bin civarında yeni iş imkanı oluşmuş insanlarımız için. Dolayısıyla geçen sene de bu sene de dünyanın performansından daha iyi performans gösteriyoruz. Başarıyı neye göre ölçeceğiz? Dünya ne durumda biz ne durumdayız? Dünyada sorunlar yokken bizde krizler yaşandı. Bugün dünyada derin krizler yaşanıyor. 'Hiç etkilenmiyoruz.' diyebilir miyiz? Böyle bir şey olabilir mi? Mahallede bir yangın varsa sizin eviniz etkilenmez mi? Mutlaka etkilenir. Ama en az zararla bunu atlatıyoruz." ifadelerini kullanan Yılmaz, bunun da güçlü bir liderle sağlandığını belirtti.

- Enflasyon artışı

Yılmaz, salgının tüm ülkeleri etkilediğine işaret ederek, şunları kaydetti:

"Sanki dünyanın hiçbir yerinde bir şey olmamış sadece bunlar Türkiye'de yaşanmış gibi anlatıyorlar ve bunu da yeni sisteme, hükümet politikalarına bağlıyorlar. Pandeminin olumsuz etkilerini sanki yeni sistemin sonuçlarıymış gibi aktarıp böyle bir algı oluşturmaya çalışıyorlar. Bu algıya bizim gelmememiz lazım, Yeni sistem, hızlı, etkin, kararlı mekanizmalar olmasaydı bugün bu pandeminin etkileriyle uğraşmaya çok daha büyük enerji harcardık, çok daha büyük bedeller öderdik. Bütün dünyada enflasyonda bir artış var. Amerika'da enflasyon yüzde 1,5 civarındaydı, yüzde 7-8'lere çıktı. Avrupa'ya bakın 2 katına, 3 katına çıkan var. Bizde yüzde 10'lar civarından yüzde 20'lere yükseldi. Yani bu bize özel bir durum değil. Dünyada böyle bir eğilim var."

Toplantıya, AK Parti Bingöl Milletvekili Feyzi Berdibek, AK Parti Elazığ Milletvekili Metin Bulut, Belediye Başkanı Erdal Arıkan, AK Parti İl Başkanı Haşim Sağlar, ilçe ve belde belediye başkanları, AK Parti ilçe başkanları ve partililer katıldı.



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