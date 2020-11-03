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TBMM’de Canbey’e yeni görev

BALIKESİR HABERLERİ  | 03.11.2020 20:36 | Son Güncelleme

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr.

TBMM’de Canbey’e yeni görev

AK Parti Balıkesir Milletvekili Dr. Mustafa Canbey, TBMM’de yeni kurulan ve 18’inci İhtisas Komisyonu olan Dijital Mecralar Komisyonu Üyeliği’ne seçildi.
TBMM’de Dışişleri Komisyonu Üyeliği, Akdeniz Parlamenter Asamblesi Türk Grubu Üyeliği görevlerinin yanında AK Parti Genel Merkez Tanıtım ve Medya Başkan Yardımcılığı görevini de yürütmekteydi. Canbey son olarak 03.11.2020 tarihinde yapılan TBMM Genel Kurulu görüşmelerinde Dijital Mecralar Komisyonu üyeliğine seçildi.
Dijital mecralar komiyonu ne yapacak
On sekizinci ihtisas komisyonu olan Dijital Mecralar Komisyonu; bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı ya da çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde internet kullanımının önlenmesi amacıyla Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) bünyesinde kuruldu.
Komisyonun görevleri arasında internet kullanımının kanunlara, bireylerin kişilik haklarına, özel hayatın gizliliğine ve diğer temel hak ve özgürlüklere aykırı veya çocukların fiziksel ve psikolojik gelişimlerine zarar verici şekilde gerçekleşmesinin önlenmesi, internet kullanımı yoluyla işlenen suçlarla etkin şekilde mücadele edilmesi konularında görüş ve öneriler sunmak yer alıyor.
Ayrıca bu konularda uluslararası alanda kabul gören gelişmeleri izlemek, gerektiğinde yurt dışında incelemelerde bulunmak, gelişmeler konusunda görüş ve öneriler sunmak, internetin hukuka uygun kullanımı konusunda kamuoyunu bilgilendirici etkinlik ve projeler yapmak da komisyonun görevleri arasında yer alıyor.
Komisyonun üye sayısı 17 olacak. Üye dağılımı siyasi parti gruplarının parti grupları toplam sayısı içindeki yüzde oranlarına göre belirlenecek. Komisyon, üye tamsayısının en az üçte biri ile toplanacak ve toplantıya katılanların salt çoğunluğuyla karar verilecek.

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