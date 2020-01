TBMM’de Erzurum Tarım gündemi

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, AK Parti’nin 18 yıllık süreçte, hemen her meseleye çözüm siyasetiyle yaklaştığını, dünyada akis bulan reformlar ve hayata geçirilen devasa yatırımlarla Türkiye’nin dünyada yükselen değer konumuna kavuşturulduğunu belirtti.

Bölgelerarası kalkınmışlık farkının giderilmesi konusunda Cumhuriyet tarihinde emsali görülmeyen bir dikkatin ortaya konduğunu bildiren Milletvekili Aydemir, bölge ve illerin sosyal ve ekonomik önceliklerinin bilimsel çalışmalarla belirlendiğini, bu kayıtta projeler üretilerek hizmete sunulduğunu ifade etti.

ERZURUM TARIM KESİMİ BAŞKENT’TE BULUŞTU

AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve Milletvekili İbrahim Aydemir TBMM Tarım Orman ve Köyişleri Komisyonunda Erzurum Ziraat Odası Başkanlarıyla bir araya geldi. Tarıma yönelik değerlendirmelerde bulunan Milletvekilleri aktarılan sorunlara değgin tespitlerini paylaştı.

TBMM TARIM, ORMAN VE KÖYİŞLERİ KOMİSYONU

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunda gündem Erzurum’du. İl merkez ve ilçe Ziraat Odaları Başkan ve yönetim kurulu üyeleri TBMM’de Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunu ziyaret ederek 2023 sürecinde beklenti ve taleplerini dile getirdiler. Komisyon Başkanı, Kars Milletvekili Prof. Dr. Yunus Kılıç, AK Parti Erzurum Milletvekilleri Zehra Taşkesenlioğlu Ban ve İbrahim Aydemir’in katıldığı istişare toplantısında tarımsal destekler ele alındı, Tarım Kredi uygulamaları, TİGEM destekleri, Genç Çiftçi projesi kaydındaki gelişmeler, sorunlar ve beklentileri dile getiren Ziraat Odası Başkanları taleplerini sundu.

TARIM KREDİ UYGULAMALARI

Toplantıda Komisyon Başkanı Kılıç, Milletvekilleri Ban ve Aydemir tarım kesimine yönelik gündem ve günceme dair paylaşımlarda bulundu. Soru ve cevap şeklinde gerçekleştirilen istişarede, Milletvekilleri, Başkanların Tarım Kredi Kooperatiflerinin kullandırttığı kredilere ilişkin sorularına cevap verdi, kredi faizi konusunda açıklamalarda bulundu.

TİGEM UYGULAMALARI

Milletvekilleri, Oda başkanlarının Tarım İşletmeleri Genel Müdürlüğü (TİGEM) kanalıyla hayata geçirilen 300 baş Koyun projesindeki gelişmeler, Genç Çiftçi Projesindeki uygulamalara yönelik beklentilerine açıklık getirdiler. Toplantıya telekonferans sistemiyle katılan TİGEM yöneticileri de başkanların gündeme taşıdığı konular hakkında bilgilendirmede bulundular.

BESİCİLİK VE BEKLENTİLER

Toplantıda büyük ve küçükbaş hayvan envanteri ve pasaportları konusu da gündeme getirildi. Bu konudaki uygulamalara değgin istek ve öngörülerini aktaran Oda Başkanlarına cevap veren Milletvekilleri, meselenin takip edildiğini, uygulamalarda aksaklık varsa giderileceğini belirterek, hayvan üretimi konusunda hayata geçirilen projeler, verilen hibe ve destekleri kaydettiler.

AYDEMİR: ‘DADAŞLARIN EMRİNDEYİZ’

Toplantıda Oda başkanlarına seslenen AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, “AK Kadrolar olarak milletimizin emrindeyiz. Ziraat Oda başkan ve yöneticilerimiz de, milletimizin esaslı parçası olan çiftçilerimizi temsil ediyorlar, her türlü sorunlarını takip ve çözmek bizim başta gelen sorumluluğumuzdur.” dedi.

BAŞKAN KILIÇ’A TEŞEKKÜR

TBMM Tarım, Orman ve Köyişleri Komisyonunu Başkanı Prof. Dr. Yunus Kılıç’a Erzurum Tarım Kesimine karşı gösterdiği özel hassasiyet ve ilgiden dolayı teşekkür ettiğini belirten Milletvekili Aydemir, AK Parti Erzurum Milletvekilleri olarak sosyal ve ekonomik hayata yönelik problemlerin giderilmesi, beklentilerin karşılanması konusunda özel bir dikkat sarf ettiklerini kaydetti.

BAN’IN AÇIKLAMASI

Toplantıda hazır bulunan AK Parti Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu Ban da yaptığı açıklamada, Erzurum’un her meselesine müşterek bir duyarlılıkla yaklaştıklarını, Milletvekilleri olarak AK Parti’nin ‘Önce insan’ kaydındaki öngörüsünü çözüm siyasetiyle hayata geçirdiklerini belirtti.