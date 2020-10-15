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TBMM’de Olur ve Karaçoban konuşuldu

ERZURUM HABERLERİ  | 15.10.2020 10:44 | Son Güncelleme

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Olur ve Karaçoban ilçelerinde altın rezervi bulunması sürecini ve her iki ilçenin maddi ve manevi değerlerini TBMM’ye taşıdı.

TBMM’de Olur ve Karaçoban konuşuldu

AK Parti Erzurum Milletvekili İbrahim Aydemir, Olur ve Karaçoban ilçelerinde altın rezervi bulunması sürecini ve her iki ilçenin maddi ve manevi değerlerini TBMM’ye taşıdı. Her iki İlçeyi de Yesevi Ocağı ve bereket otağı olarak niteleyen Milletvekili Aydemir, ‘Bu durum Erzurum’un taşı toprağı altın olduğu gerçeğini de netleştirdi. ‘ dedi.
Aydemir Olur ve Karaçoban’ı TBMM’ye Taşıdı
TBMM Genel Kurulunda söz alan AK Parti Milletvekili Aydemir, Karaçoban ve Olur ilçelerinde gerçekleştirilen altın rezervi arama çalışmaları ve bu konuda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yaklaşım ve duyarlılığını gündeme taşıyarak, ‘Dadaşlar olarak çalışmaları yapan ve kolaylaştıran Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve yatırımcılara minnettarız. ‘ kaydını düştü.
‘Yesevi Hazretlerinin közünün düştüğü bereket yüklü mekânlar’
Genel Kurul’daki değerlendirmesine Karaçoban ve Olur’un manevi tasviri ile başlayan Milletvekili Aydemir, ‘Olur ve Karaçoban Erzurum’un iki nadide ilçesi; Ahmet Yesevi Hazretlerinin közünün düştüğü bereket yüklü mekânlar; insanları munis, insanları halis; güzele açılan her kapıya onay veren yapıdalar. ‘vurgusunda bulundu.
Aydemir Olurluların ve Karaçobanlıların Sevincini Paylaştı
Erzurum’daki her ilçenin olduğu gibi Olur ve Karaçoban’ın da manevi değerleri yanında maddi ve ekonomik potansiyeli barındırdığına işaret eden Milletvekili Aydemir, ‘Her iki ilçemizin fiziki yapıları tek kelimeyle mükemmel; biri kuzeyimizde, diğeri güneyde. Bu 2 eşsiz yerde Allah vergisi altın yatakları açığa çıktı.’ sözleriyle Olurlu ve Karaçobanlıların sevincini paylaştı.
Altın Rezervi
Açığa çıkan rezervin ekonomiye olan pozitif katkısını değerlendiren Milletvekili Aydemir, ‘Olur ilçemizde on yıllık çalışmalar sonrası bulunan altından ekonomimize 400 milyon dolarlık katkı bekleniyor. Karaçoban’daki sahalarda ise tonda 2 grama yakın altının olduğu tespit edildi. Bu durum Erzurum’un taşı toprağı altın olduğu gerçeğini de netleştirdi. Önümüzdeki zamanlar on binlerce istihdama ve milyarlarla ifade bulunan kaynakların ülke ekonomisine aktarımına gebe. Dadaşlar olarak çalışmaları yapan ve kolaylaştıran Enerji Bakanlığımıza ve yatırımcılara minnettarız. ‘ dedi.

TBMM’de Olur ve Karaçoban konuşuldu

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