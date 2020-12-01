TBMM’den madencilik sektörüyle ilgili sevindirici karar

Antalya Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Yönetim Kurulu Başkanı Davut Çetin, ATSO 3’üncü Grup Madencilik Meslek Komitesi’nin çalışmaları ve ATSO Yönetim Kurulu’nun girişimleri sonucunda TBMM’den sektörü sevindiren kararın çıktığını açıkladı. Çetin, “Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı” dedi.

Enerji alanında düzenlemeler içeren Elektrik Piyasası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin geçtiğimiz günlerde TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştığını söyleyen ATSO Başkanı Davut Çetin, bu kanunun gündeme taşınmasında ve hayata geçmesinde ATSO 3’üncü Grup Madencilik Meslek Komitesi’nin talep ve yoğun çalışmalarının önemli katkısının olduğunu belirtti.

Düzenlemeyle ilgili de açıklamalarda bulunan ATSO Başkanı Davut Çetin, “Bağlantı hattının tüketici veya üretici tarafından tesis edilmesi halinde, işletme ve bakım sorumluluğunun dağıtım şirketine devredilmesi, sonrasında tüketicilerden veya üreticilerden de bağlantı bedeli alınmaması yönündeki talebimizi 3’üncü Grup Madencilik Meslek Komitemizin önerisiyle Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığına iletmiştik. Bu talebimizi TOBB kanalıyla bir süredir takip ediyorduk. Çalışmalarımız sonuç verdi ve enerji ve madencilikte birçok yenilikle birlikte bu talebimizi de karşılayan kanun teklifi TBMM Genel Kurulunda kabul edildi. Kanunla birlikte enerji ve madencilikte üretim çarklarının daha güçlü döneceğine inanıyorum. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun” şeklinde konuştu.