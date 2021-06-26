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TBPF Başkanı Özdemir, Kocaeli'de basın mensuplarıyla bir araya geldi:

26.06.2021 12:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"İnşallah ülkemizi her branşımızda olimpiyatlarda temsil etme hakkına kavuşacağız. Bunun için de büyük gayret içerisindeyiz"

KOCAELİ (AA) - Türkiye Buz Pateni Federasyonu (TBPF) Başkanı Gökhan Özdemir, Türkiye'yi her branşta olimpiyatlarda temsil etmek istediklerini bildirdi.

İzmit'teki bir otelde düzenlenen basın toplantısında konuşan Özdemir, federasyonla ilgili bilgi vererek, Türkiye'yi olimpiyatlarda 4 kez temsil ettiklerini söyledi.

Altyapıya önem verdiklerini ifade eden Özdemir, uzun vadeli planlarla çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Özdemir, short track branşında yabancı antrenörle ve değişik bir sistemle sporcuların eğitimine 2018 yılının eylül ayında başladıklarını dile getirerek, "Birinci yılda 9 Türkiye rekoru geldi. Takip eden yıllarda 2 Türkiye rekoru daha geldi. Çok hızlı bir gelişim kaydettik. Pandemi bizi biraz yavaşlattı. 2022, olimpiyat yılımız. Olimpiyatlar için de çalışmalarımızı aksatmadan sürdürdük. 2020-2021 sezonu faaliyetlerini pandemi döneminde yapabilen 5 federasyondan biriyiz. Programımızdaki faaliyetlerde ertelemeler oldu ama eksiksiz yaptık." diye konuştu.

Federasyon bünyesindeki branşlar hakkında bilgi veren Özdemir, şöyle devam etti:

"4 ve 8 yıllık planlarla çocuklarımızı olimpiyatlara taşımak istiyoruz. Şu anda olimpiyata katılabilecek, kota alabilecek duruma gelmiş 2-3 sporcumuz var. Bu sporcular dünya ve Avrupa şampiyonalarında ülkemizi temsil etti. Eylül ayında başlayacak kota yarışmalarına da katılacaklar. Bunun için yaz döneminde olimpik sporcu kadromuzla olimpiyatlara hazırlık için çocuklarımızı yetiştireceğiz."

Özdemir, Short Track Milli Takımı'nın gelişim kampında 10-20 yaş arasındaki 2 gruba eğitim verdiklerini aktararak, küçük yaştaki sporculara önem verdiklerini söyledi.

"İnşallah ülkemizi her branşımızda olimpiyatlarda temsil etme hakkına kavuşacağız. Bunun için de büyük gayret içerisindeyiz." diyen Özdemir, federasyon olarak kurumsallaşma anlamında da çalışmalar yaptıklarını kaydetti.

Özdemir, İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan'ın ortağı olduğu şirkete ait çiftlikteki bazı kaçak yapıların yıkımını görüntülerken darbedilen İHA muhabiri Mustafa Uslu'ya yapılan saldırıyı kınayarak, "geçmiş olsun" dileklerini iletti.

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