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TCDD’den ilaçlama uyarısı

26.05.2023 12:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) tarafından Eskişehir ve Bilecik arasındaki güzergâhta ‘Otla Mücadele’ ilaçlaması hakkında uyarı yapıldı.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Genel Müdürlüğü tarafından 29.05.2023 ile 02.06.2023 tarihleri arasında Bozüyük-Enveriye güzergâhında yapılacak ‘Otla Mücadele’ çalışması için uyarı yayınlandı. Güzergâhta bulunan gar, istasyon ve saydingleri arasında yapılacak ilaçlamanın, insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıması sebebiyle belirtilen demiryolu hat kesimleri ile istasyonların çevresinde vatandaşların dikkatli olmaları gerektiği belirtildi.
Demiryolu güzergâhı ve yakınındaki arazilerde ilaçlama tarihlerinden itibaren on gün boyunca vatandaşların, ilaçlama yapılan sahaya yaklaşmamaları, belirtilen yerlerde hayvanlarını otlatmamaları, ot hasadı ve arıcılık faaliyetlerinde bulunmamaları duyurulur.

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