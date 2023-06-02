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  4. TCDD’den Marmaray’da tutamaçları kırarak duyuruları toplayan kişi hakkında açıklama

TCDD’den Marmaray’da tutamaçları kırarak duyuruları toplayan kişi hakkında açıklama

02.06.2023 07:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCDD, bugün Marmaray’da bir şahsın tutamakları kırarak içerisinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın görselinin de bulunduğu duyuruları toplayan kişi halkında suç duyurusunda bulunacağını bildirdi.

Marmaray’ın Twitter adresinden paylaşılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"Bugün Marmaray'da bir şahsın tutamakları kırarak içerisinde Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın görselinin de bulunduğu duyuruları topladığı tespit edilmiştir. Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğiyle hayata geçirilen ve tüm dünyada yüzyılın en önemli projeleri arasında yer alan Marmaray’da seyahat ederken tahammülsüzlük göstererek Vandallık yapan ve kamu malına zarar veren bu şahısla ilgili yarın suç duyurusunda bulunacağımızı saygıyla duyururuz."

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TCDD Marmaray

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