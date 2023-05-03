YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. İzmir
  4. TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'na geldi

TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'na geldi

03.05.2023 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Silahlı Kuvvetlerinin en büyük savaş gemisi, yerli ve milli üretim TCG Anadolu, İzmir Alsancak Limanı'na geldi.

Sabah saatlerinde İzmir Körfezi'ne bir askeri gemi eşliğinde giriş yapan TCG Anadolu, ardından römorkörler eşliğinde Alsancak Limanı'na demirledi. Sahil Güvenlik Komutanlığına ait botların geminin etrafında görev yaptığı görüldü.

Gemide saat 10.00 ile 12.00 arasında basını bilgilendirme brifingi yapılacağı, ardından halka ziyarete açılacağı öğrenildi.

TCG ANADOLU

Tuzla'daki Sedef Tersanesi'nde inşa edilen TCG Anadolu, 230 metre uzunluk, 32 metre genişlik ve 9 bin 200 metrekare büyüklüğe sahip.

Uçuş güvertesinin yer aldığı gemiye aynı anda 6 helikopter iniş ve kalkış yaparken SİHA'lar da konuşlanabiliyor. 1200 askeri personelin bulunduğu TCG Anadolu'da, 30 yataklı hastane ve 2 ameliyathane yer alıyor.

TCG Anadolu, amfibi harekat ve hava harekatı başta olmak üzere insani yardım ve kontrol gemisi görevlerinde de kullanılabilecek. 27 bin 500 ton deplasmanı ile Türk donanmasının en büyük savaş gemisi olma özelliğine sahip gemide 11 güverte, 6 stoplu uçuş platformu, hangar, hafif ve ağır güvertelerine 4 mekanize çıkarma gemisi konuşlanabilecek havuz bulunuyor.

Askeri gemi, ağır ve hafif araç güvertelerinde 13 tank, 27 zırhlı amfibi hücum aracı (ZAHA), 6 zırhlı personel taşıyıcı (ZPT), 15 römork ve 33 muhtelif araç taşıyabilme özelliğine sahip.

TCG Anadolu, yakıt ikmali yapmaksızın Türkiye'den Japonya ya da Avustralya'ya intikal edebiliyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünyanın ilk silahlı insansız hava aracı İzmir’de, TCG Anadolu İzmir limanında havadan görüntülendiDünyanın ilk silahlı insansız hava aracı İzmir’de, TCG Anadolu İzmir limanında havadan görüntülendi
Erzincan'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldüErzincan'da şarampole devrilen otomobilin sürücüsü öldü
Kaş’ta su kesintisi yaşanacakKaş’ta su kesintisi yaşanacak
Anahtar Kelimeler:
izmir limanı tcg anadolu

İzmir Namaz Vakitleri 3 Mayıs Çarşamba

İmsak
04:32
Sabah
06:06
Öğle
13:13
İkindi
17:01
Akşam
20:11
Yatsı
21:38

İzmir Nöbetçi Eczaneler 3 Mayıs Çarşamba

Buca erdem eczanesi
Buca
Marina eczanesi
Cesme
Yazal eczanesi
Aliaga
Barin eczanesi
Aliaga
Saglik eczanesi
Bayindir
Dikili yaman eczanesi
Dikili
Talatpasa eczanesi
Foca
Tümünü Göster
İzmir ECZANELER
İzmir ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Resmen vahşet! 8 aylık kızlarını öldürüp kıyma makinesine attılar

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Aslan kafesine tırmanırken sıkıştı! Sonrası dehşet...

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Mutfakların yıldızı Cosori airfryerda indirim! Fırsatı kaçırmayın

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Sırtında üçüncü bir kolla doğdu! Görmek için hastaneye akın ettiler

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Aldatırken yakalandı! Karısı ve kayınvalidesinden dayak yedi

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Her evin ihtiyacı olan ürünlerde indirim! Yaşam alanınıza yeni bir soluk getirecek

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.