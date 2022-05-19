TCG Bartın korveti ve deniz karakol uçağı yeni sondaj gemisine refakat etti

TCG Bartın korveti ve deniz karakol uçağı, yeni sondaj gemisine Mersin Taşucu Limanı'na kadar refakat etti.

Milli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, "Deniz Kuvvetlerimize ait TCG Bartın korveti ile deniz karakol uçağı, ülkemizin filosuna kattığı dördüncü sondaj gemisine refakat görevi icra etti. Mersin Taşucu Limanı'na ulaşan yeni sondaj gemisi, ülkemize ve milletimize hayırlı, uğurlu olsun." ifadesine yer verildi.

