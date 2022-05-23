YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Tekirdağ
  4. TCG Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı

TCG Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı

23.05.2022 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TCG Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı

TEKİRDAĞ (AA) - Çanakkale Deniz Savaşı'nın kazanılmasında büyük payı olan Nusret Mayın Gemisi'nin anısını yaşatmak üzere 2011'de Gölcük Tersanesi'nde aslına uygun inşa edilen TCG Nusret Müze Gemisi, Tekirdağ'da ziyarete açıldı.

Çanakkale'den çıktığı Marmara yolculuğu kapsamında Tekirdağ'a gelen gemi, kent sakinlerini ağırladı.

Gemi komutanı tarafından Nusret Mayın Gemisi hakkında ziyaretçilere bilgi verildi.

Müze geminin,ü 1911'de Almanya'nın Kiel Tersanesi'ne sipariş edilen ve 1913'te Osmanlı donanmasına teslim edilen Nusret Mayın Gemisi'nin 2011'de Türk Deniz Kuvvetleri tarafından Gölcük Tersanesi'nde birebir inşa edilmiş hali olduğu belirtildi.

Tekirdağ Valisi Aziz Yıldırım da gemiyi ziyaretinin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, Çanakkale'de destan yazanları saygıyla ve minnetle andıklarını söyledi.

Yıldırım, Nusret Mayın Gemisi'nin, düşman gemilerinin Çanakkale Boğazı'ndan geçmesini engellediğini hatırlatarak, şunları kaydetti:

"Nusret Mayın Gemisi her zaman hayırla hatırlayacağımız, çalışanlarını da hayırla yad ettiğimiz bir gemi. Bu gemi birebir tıpkısının aynısı, yeniden yapılmış. Gemiyi dolaştığımızda o günün şartlarında bir mayın gemisinde neler vardı, personel böyle bir gemide nasıl yaşıyordu, mayınlar nasıldı, bunları öğreniyoruz. Bir defa daha Çanakkale'yi hatırlıyoruz, ecdadımızı hatırlıyoruz, o günleri hatırlıyoruz ve onlara minnetimiz bir defa daha artıyor. Çünkü o gün onlar Çanakkale'yi geçilmez yapmasalardı belki de biz bugün bu topraklarda, bu denizlerde bu kadar rahat yaşayamayacaktık." dedi.

Müze gemi bugün kentten ayrılacak.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ortopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyorOrtopedi servisinin "müzisyen doktoru" sahnede klarnet çalarak stres atıyor
Kırklareli'nde "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladıKırklareli'nde "Türk Mutfağı Haftası" etkinlikleri başladı
Sivasspor ve Kayserispor başkanları, Türkiye Kupası finali hakkında konuştuSivasspor ve Kayserispor başkanları, Türkiye Kupası finali hakkında konuştu
Anahtar Kelimeler:
Tekirdağ

Tekirdağ Namaz Vakitleri 23 Mayıs Pazartesi

İmsak
03:48
Sabah
05:39
Öğle
13:12
İkindi
17:09
Akşam
20:35
Yatsı
22:17
Tekirdağ ECZANELER
Tekirdağ ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Onu daha önce böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı

Onu daha önce böyle görmediniz! Gözyaşlarını tutamadı

İki yıl önce ölen eşinden hamile kaldı

İki yıl önce ölen eşinden hamile kaldı

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Son zamanlar kullanıcılardan tam not alan en güzel ve rahat iç giyim ürünleri

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Vajina estetiğini fotoğrafladı! Yanlış maile gönderince...

Uyanınca şoku yaşadı! Konuşuyor ama kimse onu anlamıyor

Uyanınca şoku yaşadı! Konuşuyor ama kimse onu anlamıyor

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Dua Lipa'nın konser sonrası olay olan elbisesine alternatif...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.