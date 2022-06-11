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TDBB üyesi ülkelerin belediye başkanları Bursa'da toplandı

11.06.2022 15:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin Uluslararası Yerel Yönetimler Konferansı'na 25 ülkeden 170 belediye başkanı katıldı

Türk Dünyası Belediyeler Birliğinin (TDBB) 6. Genel Kurulu kapsamında düzenlenen Uluslararası Yerel Yönetimler Konferansı, "2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti" Bursa'da gerçekleştirildi.

Bursa Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Merinos Atatürk Kongre ve Kültür Merkezi'ndeki programa, aralarında Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Bosna Hersek, Kuzey Makedonya, Kosova, Karadağ, Moldova, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC), Filistin, Lübnan, Somali, Rusya, Arnavutluk, Moğolistan ve Türkiye'nin de olduğu 25 ülkeden 170 belediye başkanı katıldı.

Konferansın açılışında konuşan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Türk Dünyası Kültür Başkenti olmanın kendilerine çok heyecan verdiğini, bu tür organizasyonlar sayesinde hem tanıştıklarını hem de fikir alışverişinde bulunduklarını belirtti.

Bu yıl Türk dünyasının kalbinin Bursa'da attığını vurgulayan Aktaş şöyle devam etti:

"Biz de Türk misafirperverliğini ortaya koymaktan çok mutluyuz. Her ne kadar adı Türk Dünyası Belediyeler Birliği olsa da bence 'gönül coğrafyası belediyeler birliği' olmalı. Çünkü burada Balkanlardan, Kafkaslardan, Orta Doğu'da farklı coğrafyalardan hatta Afrika'dan çok kıymetli misafirlerimizi, dostlarımızı görüyorum. Türk Dünyası Kültür Başkentliği özelliği bizde 1 yıl kalacak; 1 Ocak'ta başladı, 31 Aralık 2022 tarihinde Türk Dünyası Kültür Başkentliğimiz sona erecek ama bu misyon hep bizdeymiş gibi hareket edeceğiz. Çünkü çok güçlü bir Türk dünyası coğrafyası var. Çok güçlü bir gönül coğrafyamız var. Bugüne kadar farklı sebeplerle belki ayrı gayrı düşürülmüş olabiliriz, bir araya gelememiş olabiliriz. Hatta bir dil birlikteliğimiz bile olamayabilir ama bu bir araya gelişin orta ve uzun vadede çok ciddi hem iktisadi anlamda hem kültürel anlamda hem de güç ve dayanışma anlamında çok önemli şeyleri bize kazandıracağına yürekten inanıyorum."

TDBB ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün İstanbul'da yapılan genel kurulda birlik başkanlığına seçilmenin mutluluğunu yaşadığını aktardı.

Birliğin 30 ülkeden 1194 üye belediyesiyle Orta Asya'dan Balkanlara uzandığını bildiren Altay şu ifadeleri kullandı:

"Bugüne kadar şehirlerimizi gerekse bölgemizi kalkındırmak, tüm üye ülkelerle iş birliği ve dayanışmayı artırmak, bölge halklarıyla aramızdaki kardeşlik hukukunu pekiştirmek adına önemli çalışmalar kaydettik. Ortaya konulan bu başarıyı, aramızdaki birlik ve beraberliğin bir tezahürü olarak görüyorum. Bu çatı altında göstermiş olduğumuz bu birlik ve beraberlik ruhu; her türlü sorun ve engelin barış ve kardeşlik yoluyla çözülebileceğini, ortak bir dayanışma kültürü etrafında birleşmenin bölgemizdeki huzur ve refaha yaptığı katkıyı gözler önüne seriyor."

Açılış töreninin ardından konferans 4 oturumla sona erdi.

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