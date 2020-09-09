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TDBB Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

KONYA HABERLERİ  | 09.09.2020 11:34 | Son Güncelleme

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Eylül Ayı Yürütme Kurulu Toplantısı, Birlik Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın başkanlığında gerçekleştirildi.

Türk Dünyası Belediyeler Birliği (TDBB) Eylül Ayı Yürütme Kurulu Toplantısı, Birlik Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın başkanlığında gerçekleştirildi. Başkan Altay, “Gönül coğrafyamızdaki belediyelerimize Türkiye’deki belediye tecrübelerini aktarıyoruz” dedi.
TDBB Eylül ayı Yürütme Kurulu Toplantısı Kocaeli Başiskele İlçe Belediyesinin ev sahipliğinde yapıldı. Birlik Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay’ın başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda pandemi sürecinde belediyelerin yaptığı çalışmalar ve aldığı tedbirler değerlendirildi. TDBB Başkanı ve Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, “Türk Dünyası Belediyeler Birliği 30 ülkede bin 170 belediyenin üye olduğu bir birlik. Özellikle gönül coğrafyamızdaki belediyelerle kardeşlik ilişkileri kurarak yürütüyoruz. Gönül coğrafyamızdaki belediyelerimize Türkiye’deki belediyecilik tecrübelerini aktarıyoruz. Birçok binanın yapımına aracılık ediyoruz. Birlik olarak özellikle belediye tecrübelerinin aktarılmasında yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yürütme Kurulu Toplantımızın hayırlı olmasını diliyorum” diye konuştu.
Başiskele Belediye Başkanı Mehmet Yasin Özlü ise, “Gönül coğrafyamızda çok güzel hizmetlerin yapıldığı bir kurumda görev almak bizim için de çok önemli bir tecrübe oluyor. Birlik çalışmalarında da hep birlikte güzel işler yapmaya çalışıyoruz. İnşallah bundan sonra da hep birlikte güzel işler yapacağız” dedi.

TDBB Yürütme Kurulu Toplantısı yapıldı

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