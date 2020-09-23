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TDK'den bünyesindeki işletmelere Türkçe isim veren Sivas Belediyesine ödül

SİVAS HABERLERİ  | 23.09.2020 16:48 | Son Güncelleme

TDK'den bünyesindeki işletmelere Türkçe isim veren Sivas Belediyesine ödül

SİVAS (AA) - Türk Dil Kurumu (TDK), bünyesindeki yabancı kökenli iş yeri adlarını Türkçeleştiren Sivas Belediyesini ödüllendirdi.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Selçuklu Sosyal Tesisleri'nde yer alan "cafeterya" adıyla hizmet veren iş yerinin adı "çayevi", "restaurant"ın ismi de "yemekevi" olarak değiştirilerek yeni tabelaları asıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Rektör Danışmanı ve TDK üyesi Prof. Dr. Recep Toparlı, Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin'e, Türk diline sahip çıkan çalışmalarından dolayı TDK tarafından layık görülen çakmalığı (Duvara çakılmak üzere hazırlanmış onurluk) takdim etti.

Prof. Dr. Toparlı, belediyenin Türkçenin yaygınlaştırılması noktasında önemli çalışmalara imza attığını belirtti.

Belediyenin bünyesinde bulunan kuruluş ve işletmelerde Türkçe isimler kullanıldığı için gururlandıklarını aktaran Toparlı, "Kurum başkanımızın selamlarını iletiyorum, bu ödülü başkanımıza sunmaktan mutluyum." ifadelerini kullandı.

Bilgin ise Sivas'ta şehir kültürünü oluşturma adına gereken çalışmaları yapmaya devam ettiklerini vurguladı.

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