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TDP ekipleri öğrencileri bilgilendirdi

KARS HABERLERİ  | 13.10.2020 10:06 | Son Güncelleme

Kars’ta TDP ekipleri, yüz yüze eğitim başlamasıyla birlikte öğrencileri Korona virüs (Covid-19) salgından dolayı alınan tedbirlerle ilgili bilgilendirdi.Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) ekiplerince Verimli Köyü İlkokulu ve Ortaokulu ziyaret edildi.Bir süre okul idareci ve öğretmenleriyle görüşen TDP ekipleri, daha sonra sınıflara geçti.

Kars’ta TDP ekipleri, yüz yüze eğitim başlamasıyla birlikte öğrencileri Korona virüs (Covid-19) salgından dolayı alınan tedbirlerle ilgili bilgilendirdi.
Kars İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik (TDP) ekiplerince Verimli Köyü İlkokulu ve Ortaokulu ziyaret edildi.
Bir süre okul idareci ve öğretmenleriyle görüşen TDP ekipleri, daha sonra sınıflara geçti. Öğrenciler ile okuma etkinliği yapan polis, daha sonra öğrencileri ‘Temel Güvenlik, Asayiş, Covid-19 ile ilgili maske-mesafe-temizlik ve 14 kural konularında bilgilendirme yaptı.
Okuma etkinliği sırasında TDP polisleri öğrencilerle birlikte sıralara oturarak kitap okudu, öğrencilere okumanın faydaları anlatıldı. Polis son olarak öğrencilere kitap ve çeşitli hediyeler verdi.

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