YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Gaziantep
  4. TDP ekiplerinden maske ve sosyal mesafe uyarısı

TDP ekiplerinden maske ve sosyal mesafe uyarısı

GAZİANTEP HABERLERİ  | 19.06.2020 10:53 | Son Güncelleme

Gaziantep’te, Toplum Destekli Polislik ekipleri şehrin dört bir tarafında maske takılması, hijyen kuralları ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi için uyarılarda bulundu.

Gaziantep’te, Toplum Destekli Polislik ekipleri şehrin dört bir tarafında maske takılması, hijyen kuralları ve sosyal mesafeye dikkat edilmesi için uyarılarda bulundu. Ekiplerin yaptığı çalışmalar bir video klip haline getirerek yayınlandı.
Korona virüs salgını sonrası başlayan normalleşme süreciyle birlikte vaka sayıları son günlerde artış gösteren Gaziantep’te polis ekipleri vatandaşlara yönelik uyarıcı ve bilgilendirici faaliyetler yapılıyor. Bu kapsamda, kentin pek çok noktasında harekete geçen Toplum Destekli Polislik ekipleri, normalleşme sürecinin sağlıklı ve kontrollü bir şekilde atlatılabilmesi amacıyla semt pazarlarında, çarşılarda, yoğun ve kalabalık caddelerde, alışveriş noktalarında, ara sokaklarda, parklarda ve bahçelerde vatandaşları uyardı. Ekiplerin yaptığı çalışmaları bir video klip haline getirerek yayınlandı.
Vatandaşlara maske ve sosyal mesafenin önemini hatırlatan ekipler, esnaflara da maske ve eldiven ile çalışması gerektiği konusunda uyarılarda bulunarak bilgilendirici broşür dağıttı.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Canını kurtarmak için pencereden atladı Canını kurtarmak için pencereden atladı
Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!Araçtan içeri sarkıp... Korkunç!
1/

En Çok Okunan Yerel Haberler

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

’Uçurumdaki mescit’ ziyaretçilerini hayran bırakıyor

Yavru keklikler emin ellerde

Yavru keklikler emin ellerde

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Bakır kablo hırsızları suçüstü yakalandı

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Baro Başkanı Aktürk: “Bütün babalarımızın Babalar Gününü gönülden tebrik ediyorum”

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Yavru Kukumavlar ile Karga tedavi altına alındı

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

Vali Makas, göreve başladığı ilk gün çeşitli ziyaretlerde bulundu

Gaziantep Namaz Vakitleri 19 Haziran Cuma

İmsak
03:18
Sabah
05:04
Öğle
12:37
İkindi
16:28
Akşam
20:00
Yatsı
21:38

Gaziantep Nöbetçi Eczaneler19 Haziran Cuma

Berhayat Eczanesi
Sehitkamil
C. Kamacı Eczanesi
Sehitkamil
Dostlar Eczanesi
Sehitkamil
Elgin Eczanesi
Sehitkamil
Fıstıklık Eczanesi
Sehitkamil
Kılıç Eczanesi
Sehitkamil
B. Arsu Eczanesi
Sahinbey
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

En ekonomik dizüstü – laptop modelleri

SANKO Park 1 Haziran’da yeniden açılıyor

SANKO Park 1 Haziran’da yeniden açılıyor

Yaz lastikleri ve fiyatları

Yaz lastikleri ve fiyatları

Koronaya yakalanan muhtar hayatını kaybetti

Koronaya yakalanan muhtar hayatını kaybetti

Lüks araca kırmızı ışıkta ateş eden şahıs tutuklandı

Lüks araca kırmızı ışıkta ateş eden şahıs tutuklandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.