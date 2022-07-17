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TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Af çağrımıza bütün Türkiye'min kucak açacağına inanıyorum"

17.07.2022 13:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDP Genel Başkanı Sarıgül: "Af çağrımıza bütün Türkiye'min kucak açacağına inanıyorum"

ESKİŞEHİR (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, mahkumlara genel af çağrısını yineleyerek, "Af çağrımıza bütün Türkiye'min kucak açacağına inanıyorum" dedi.

Sarıgül, Eskişehir H Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 Nisan'da bir af çağırısında bulunduğunu hatırlatarak, o günden bu yana Türkiye genelinde 46 ili ziyaret ettiğini söyledi.

Af çağrısı yapmasına sebebiyet veren olayın Eskişehir Kapalı Cezaevi'nde yaşandığını ifade eden Sarıgül, olaya konu mahkumun annesinin dün hayatını kaybettiğini bugün ise Ankara'da toprağa verileceğini bildirdi.

Sarıgül, özellikle sicil affı konusunda esnafın büyük bir beklentisi bulunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Şefkatli ve faziletli devletime sesleniyorum. Gerçekten, anneler, babalar için affet Türkiye'm. Babaları cezaevinde bulunan 10 binin üzerinde çocuk var. Daha babalarıyla buluşamadılar. O çocuklar için affet Türkiye'm. Özellikle cezaevinden çıkacak olan 250 binin üzerindeki kader mahkumu için de devletimiz olanaklarını, imkanlarını seferber etmeli. Onlara ekonomik ve psikolojik destek vermeliyiz. Aile hekimleriyle birlikte onların mutlaka terapisini yapmalıyız."

Af taleplerinin siyasi değil, vicdani olduğunu anlatan Sarıgül, "Af talebimiz toplumsal barış, kardeşlik hukuku, çocukların babalarına kavuşması, annelerin, anneannelerin, babaannelerin torunlarına ve evlatlarına kavuşması içindir. Af çağrımıza bütün Türkiye'min kucak açacağına inanıyorum." diye konuştu.

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