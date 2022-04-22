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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Diyarbakır'da "genel af" çağrısında bulundu:

22.04.2022 21:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Bizim insanımız affetmeyi sever, yüce gönüllüdür. Bu çağrımın destek bulacağından eminim. Bizim dinimiz de aftan yana bir dindir"

DİYARBAKIR (AA) - Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, genel af çağrısında bulunarak, "Bizim insanımız affetmeyi sever, yüce gönüllüdür. Bu çağrımın destek bulacağından eminim. Bizim dinimiz de aftan yana bir dindir." dedi.

Sarıgül, Diyarbakır E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere yaptığı açıklamada, 9 Nisan'dan bu yana af çağrısında bulunduğunu söyledi.

Toplumsal bir kucaklaşmaya ihtiyaç olduğunu ifade eden Sarıgül, şöyle konuştu:

"Barış ve kardeşliğe ihtiyaç var. Toplumsal huzura ihtiyaç var. siyasi partiler olarak, bu ortamın sağlanmasına öncülük yapmalıyız. Cezaevindeki kişi sayısı Cumhuriyet tarihinin en yüksek rakamına ulaştı. 271 bin kapasiteli 384 ceza infaz kurumunda 314 bin tutuklu ve hükümlü bulunuyor. Bu 43 bin kişi yerlerde yatıyor demek. Bu cezaevlerinde birçok sorun var demektir. Cezaevleri bırakın mahkumları ıslah etmeyi, mahkumların en temel ihtiyaçlarını dahi karşılayamıyor demektir. Bir hata nedeniyle haksız yere cezaevine düşen, işlediği suçla, aldığı ceza arasında orantısızlık olan mahkumlar var. Bu durum adalet duygusunu zedeliyor."

Bu gerekçelerle, siyasi partilere bir araya gelinmesi önerisinde bulunan Sarıgül, "Kader mahkumlarına bir şans verelim. Affetmek güçlü olmaktır. Affetmek kendine güvenmektir. Affetmek şefkat ve merhamettir. Devletimiz gücünü, kendine güvenini ve şefkatini göstersin. Kader mahkumlarına geçmişi geride bırakma, temiz ve yeni bir sayfa açma fırsatı verelim." ifadelerini kullandı.

"Benim derdim oy almak değil, ben özgürlük ve barış için çabalıyorum." diyen Sarıgül, şöyle devam etti:

"Yine buradan, güzel ülkem Türkiye'me sesleniyorum, affet Türkiye diyorum. Mahkum analarının hasretini dindirmek için affet. Çocukları sevindirmek için affet. Sıcak bir yuva için affet. Dünün yaralarını kapatmak için affet. Özgürlük ve barış için affet. Geçmişi geride bırakmak için affet. Temiz ve yeni bir sayfa açmak için affet. Bizim insanımız affetmeyi sever, yüce gönüllüdür. Bu çağrımın destek bulacağından eminim. Bizim dinimiz de aftan yana bir dindir. Kur'an-ı Kerim, 'Kim affeder, barışırsa onun mükafatı Allah'a aittir.' der. 'Kader mahkumu' dediğimiz insanların tekrar toplumla kaynaşmalarını ve aile hayatlarına devam etmelerini istiyorum. Babasına kavuşan bir yavrunun sevinci, evlat hasreti çeken bir ananın hayır duasını alsam bana yeter."

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