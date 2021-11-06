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  4. TDP Genel Başkanı Sarıgül, Konya'da partisinin il binasının açılış töreninde konuştu:

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Konya'da partisinin il binasının açılış töreninde konuştu:

06.11.2021 16:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"Tarıma önem vermemiz lazım. Tarım ürünlerini diğer ürünler gibi alınıp satılan mallar gibi görmememiz lazım. Telefonu alamazsan bir şey olmaz ama buğdayı almazsan binlerce yurttaş aç kalır"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, tarıma önem verilmesi gerektiğini belirterek "Telefonu alamazsan bir şey olmaz ama buğdayı almazsan binlerce yurttaş aç kalır." dedi.

Partisinin il başkanlığı açılışı ile çeşitli temaslarda bulunmak üzere Konya'ya gelen Sarıgül, törenin ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, hiçbir parti ayrımı gözetmeden vatandaşlarla buluştuklarını söyledi.

Ziyaret ettikleri her noktada "sevgi kazanacak" diye yollara düştüklerini ifade eden Sarıgül, "Mevlana Hazretleri, 'Sevgi her derde devadır' diyor. Türkiye siyasetinde sevgi ve saygının olmamasından dolayı parti olarak üzüntü duyuyoruz." dedi.

Sarıgül, tarım ve hayvancılığın şehri Konya'da, tarıma önem verilmesi gerektiğini anlattı.

Parti olarak çiftçinin sesini duyuracaklarını vurgulayan Sarıgül, şunları kaydetti:

"Tarım ürünlerini diğer ürünler gibi alınıp satılan mallar gibi görmememiz lazım. Telefonu alamazsan bir şey olmaz ama buğdayı almazsan binlerce yurttaş aç kalır. O nedenle dünyanın binbir türlü hali var. Bugün gıda ithal edebilirisin ama yarın ne olacağı belli olmaz. Sorumlulara iki çağrıda bulunmak istiyorum. Birincisi tarlaların ekim zamanı çiftçimize gübre desteği verilmesi. Ekmeğin fiyatının 5 liraya çıkmasını istemiyorsak, bu dertlere çare bulmamız şart. İkinci olarak da tarım kredi kooperatifleri çiftçiye ekonomik desteğini artırmalı. Çiftçi huzurlu olursa mutfaklarımız huzurlu olur, mutfakta huzur olursa evde huzur olur, evde huzur olursa ülkemiz huzurlu olur."

Sarıgül, sağ ya da sol bir parti görüşlerinin olmadığını ve halkın sorunlarını gündemde tutmaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.

Mustafa Sarıgül, açılışın ardından, Konya Gazeteciler Cemiyeti ile Şehit Aileleri Derneğini de ziyaret etti.

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