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TDP Genel Başkanı Sarıgül Nevşehir'de esnafı ziyaret etti

28.12.2022 15:07 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, Nevşehir'de esnaf ziyareti yaptı.

Kente gelen Sarıgül, Nevşehir E Tipi Kapalı Ceza İnfaz Kurumu önünde gazetecilere, 9 Nisan'da TDP'nin genel merkezinden af çağrısında bulunduğunu, Nevşehir ziyareti ile 81 cezaevi önünde çağrısını yinelediğini belirtti.

Cezaevlerinde 285 binden fazla mahkumun af beklediğini dile getiren Sarıgül, "Hiçbir parti farkı gözetmeden bütün siyasi partilere sesleniyorum, gelin hep birlikte af kime ne yarar sağlar, af ne getirir, ne götürür hesabını yapmadan kardeşlik hukuku için toplumsal barış affını çıkaralım." diye konuştu.

Bir gazetecinin, Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun 6'lı masanın gerekirse 2 aday çıkartabileceği açıklamasıyla ilgili düşüncelerini sorması üzerine Sarıgül, "Aylardan beri masanın etrafında oturan deneyimli bir siyaset adamının ikinci bir aday çıkartabiliriz konuşması son derece manidardır." dedi.

Sarıgül, İçişleri Bakanlığınca İstanbul Büyükşehir Belediyesinde yürütülen soruşturmalara ilişkin soru üzerine ise belediye başkanlarının dönemlerini tamamlamasını, sonraki süreçte kararı milletin vermesi gerektiğini söyledi.

Sarıgül, daha sonra Lale Caddesi'ndeki iş yerlerinde esnafı ziyaret etti.

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