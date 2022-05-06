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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da iki ilçe başkanlığının açılışına katıldı

06.05.2022 18:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da iki ilçe başkanlığının açılışına katıldı

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, partisinin Fatsa ve Gürgentepe ilçe başkanlıklarının açılışını gerçekleştirdi.

Sarıgül, partisinin Fatsa İlçe Başkanlığının açılışının ardından gazetecilere, Hıdırellez'in sevgi, coşku, dua ve aynı zamanda dilek olduğuna belirterek, herkesin Hıdırellez'ini kutladı.

Allah'tan, herkesin tuttuğu dilekleri kabul etmesini dileyen Sarıgül, "Allah'ım inşallah birliğimizi, beraberliğimizi her zaman daim etsin. Allah'ım ülkemizi, milletimizi olumsuz musibetlerden de her zaman korusun." dedi.

Sarıgül, ülkede kardeşlik, barış ve af olmasını istediğinin de altını çizerek, şunları kaydetti:

"Herkesin yapacak işi, yiyecek aşı, evi ve geliri olsun. Herkes sıcak yuvasında mutlu olsun istiyorum. Kimse yokluk, yoksulluk çekmesin arzu ediyorum. Kimse kimseye muhtaç olmasın, bunu arzu ediyorum. Çiftçimizin ürünü bereketli olsun, emeklimizin, esnaflarımızın yüzü gülsün istiyorum. Allah'ım bize de ülkemiz için inşallah hayırlıysa başarılı çalışmalar yapmayı nasip eylesin."

Gürgentepe İlçe Başkanlığının da açılışına katılan Sarıgül, Ulubey ve Çamaş ilçelerinde de esnaf ziyareti gerçekleştirdi.

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