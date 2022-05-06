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TDP Genel Başkanı Sarıgül, Ordu'da konuştu:

06.05.2022 15:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

"TDP olarak siyasete nezaketi, zarafeti getirmek isteyen bir siyasi partiyiz"

Türkiye Değişim Partisi (TDP) Genel Başkanı Mustafa Sarıgül, siyasete nezaketi, zarafeti getirmek isteyen bir siyasi parti olduklarını söyledi.

Sarıgül, Ordu E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu önünde mahkum yakınlarını da yanına alarak yaptığı basın açıklamasında, af çağrılarının siyasi değil, vicdani olduğunu belirtti.

Cezaevlerinin kapasitesinin 275 bin olduğunu şu anda ise 325 binin üzerinde tutuklu ve mahkumun cezaevlerinde bulunduğunu savunan Sarıgül, "Devletimizin sevgi elini binlerce mahkumumuza, binlerce tutuklularımıza bir kez daha uzatmasını arzu ediyorum." dedi.

Sarıgül, TDP olarak siyasete nezaketi, zarafeti getirmek isteyen bir siyasi parti olduklarını da dile getirerek, "Türkiye Değişim Partisi, bütün siyasileri sakin olmaya, normalleşmeye ve konuşmalarında sinkaflı ve hakarete varan konuşmalardan kesinlikle uzaklaşmaya davet ediyor." diye konuştu.

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